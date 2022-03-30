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ANKARA

Mayınlar için teyakkuz hali

İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında bulunarak imha edilen serseri mayınlar nedeniyle teyakkuz sürüyor.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Mayınlar için teyakkuz hali
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Türkiye kıyılarında önce İstanbul Boğazı, ardından Kırklareli’nin İğneada açıklarında bulunarak etkisiz hale getirilen mayın alarmı sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kabine toplantısı sonrası mayınlarla ilgili son durum ve alınan tedbirlere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Akar, mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarının hepsinin teyakkuz halinde olduğunu belirtirken, “Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor” dedi.

KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

  • Akar, mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik soruya şu yanıtı verdi: “Ukrayna’da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi, bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.” Tüm denizcilerin konuyla ilgili uyarıldığını, NOTMAR yayımlandığını dile getiren Akar, mayınların tespiti konusunda Karadeniz’e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliği yapıldığını da ifade etti.

KIYI EMNİYETİ TEYAKKUZDA

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ise Kıyı Emniyeti’nin teyakkuzda olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, “Bizim Kıyı Emniyeti gemileri sürekli dolaşıyorlar. Şimdi biraz daha artırdık tedbirleri. Aramalar daha dikkatli bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.

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