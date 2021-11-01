​Mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz

“Daha adil bir dünya mümkün” mesajını her fırsatta yineleyen Türkiye’nin gelecek yılki yol haritası olan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yurt dışı hedefleri de yer aldı. Milli gelirine oranla dünyada en çok kalkınma yardımı yapan ülke konumunda bulunan Türkiye’nin bu yardımlarından yararlanan ilk 10 ülke Suriye, Arnavutluk, Irak, Afganistan, Filistin, Somali, Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek ve Tunus oldu. 2020 yılındaki resmi kalkınma yardımlarının yüzde 90’ı insani yardım niteliğinde gerçekleşirken, Türkiye, önümüzdeki dönemde de kalkınma yardımı ve insani yardımlar alanındaki aktif tutumunu yeni yaklaşımlarla sürdürecek. Ayrıca uluslararası toplantılarda yardım konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik çabalar da devam edecek.

REKLAM

Bunun yanısıra Türkiye, mazlum coğrafyaların sesi olmayı da sürdürecek. Bu kapsamda, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları başta BM, G20 ve OECD olmak üzere uluslararası platformların gündemine alınmasına yönelik çalışmalar yoğunlaştırılacak.

FİLİSTİN VE KIBRIS KONFERANSI

En az gelişmiş ülkeler statüsünden ayrılan ülkelerin karşılaştığı sorunların gündemde tutulmasına yönelik çabalar desteklenecek. BM ve İİT başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarca düzenlenen toplantı ve etkinliklere katılım sağlanarak, Filistin meselesi dahil İslam dünyasının ortak meselelerinin gündeme getirilmesi ve takibi için etkin tutum sürdürülecek. Ayrıca 6. Uluslararası Filistin Konferansı düzenlenecek. Yine 7. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Paneli gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE’NİN TEZLERİ ANLATILACAK