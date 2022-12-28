Gündem Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattında teknik arıza
İSTANBUL

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza

Metro İstanbul, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı yapıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattında teknik arıza
Foto: Arşiv.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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İstanbullunun metro çilesi bitmiyor: Arıza nedeniyle bir saatten fazla beklemek zorunda kaldılar
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Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray durağından Kirazlı istikametine giden metroda saat 15.00 sularında teknik bir arıza meydana geldi.
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Arıza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
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Seferler başlasa da bekleyen insan kalabalığı yüzünden vatandaşlar trenlere binemedi.
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Bekleme süreleri bir saati aşan vatandaşlar, yetkililere tepki gösterdi.
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Öte yandan trene binmeyi başaranlar tıklım tıklım olan vagonlarda yolculuk yapmak zorunda kaldı.
İstanbullunun metro çilesi bitmiyor: Arıza nedeniyle bir saatten fazla beklemek zorunda kaldılar
Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray İstasyonu'nda Kirazlı istikametine giden bir metroda teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Seferler başlasa da bekleyen insan kalabalığı yüzünden vatandaşlar trenlere binemedi. Bekleme süreleri bir saati aşan vatandaşlar, yetkililere tepki gösterdi.

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