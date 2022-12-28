Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza

Dünya

Gazprom: Türkiye'de kurulacak gaz merkezi piyasada şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacak

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Türkiye'de doğal gaz merkezinin kurulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Karar iki devletin liderleri tarafından alındı ve biz şimdiden pratik uygulamasına başladık. Doğal gaz merkezi, gaz piyasasında şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacaktır" dedi.