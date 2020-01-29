Gündem Meclisten personel ilanı
ANKARA

Meclisten personel ilanı

Meclisten personel ilanı

Meclis idari teşkilatı kadrolarında çalışmak üzere aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı kadrolarında çalışmak üzere 197 personel alınacak.

Haber Merkezi AA
Başvurular 7 Şubat'ta sona erecek.
Başvurular 7 Şubat'ta sona erecek.

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla Ankara, İstanbul ve Yalova'da çalışmak üzere 197 personel alımı yapılacak.

Personel alımı Resmi Gazete'de
GÜNDEM
Personel alımı Resmi Gazete'de

KPSS sonuçları esas alınacak

42 aşçı, 5 bahçıvan, 18 bulaşıkçı, 17 çay ocakçı ve garson, 48 garson, 42 hizmetli, 6 pastacı, 14 memur, 5 görsel tasarımcı alımında, yazılı sınavda ÖSYM'nin 2018-2019 yılında gerçekleştirilen KPSS sonuçları esas alınacak.
Sözlü sınava çağrılacakKadro unvanlarına göre KPSS'den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday sözlü sınava veya uygulama sınavına çağrılacak.

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Son başvuru tarihi:
7 Şubat

Başvuruda bulunacak adayın, Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları ve sınav için açılan kadrolar için aranan şartları taşıması ve KPSS'den en az 70 puan alması gerekecek. Bugün başlayan başvurular, 7 Şubat'ta sona erecek.

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