Gündem Medya kod adlı terörist öldürüldü
MARDİN

Medya kod adlı terörist Mardin'de öldürüldü

'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda 1’i terör örgütü PKK’nın sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulu üyesi “Medya” kod adlı E.K. olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. E.K. adlı teröristin birçok terör eylemi içinde aktif rol oynadığı ve bölgede faaliyet yürüten en eski terör örgütü mensubu olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Mardin'de düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri, 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
Mardin'de düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri, 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek amacıyla bugün İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

  • "Ölü olarak ele geçirilen ‘Medya’ kod adlı E.K. isimli bölücü terör örgütü mensubunun örgütün sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulunun üyesi olduğu, 1992 yılından itibaren terör örgütünün içinde yer aldığı, birçok terör eylemi içinde aktif rol oynadığı, bölgede faaliyet yürüten en eski terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için bölgede operasyonlar devam etmektedir."

PKK'dan talimat: Her Cumartesi dayak yeyin
GÜNDEM
PKK'dan talimat: Her Cumartesi dayak yeyin

PKK’ya karşı paletli devriye
GÜNDEM
PKK’ya karşı paletli devriye

Darbeci Dişli'den albaya tehdit

Darbeci Dişli'den albaya tehdit

​Yanlış fotoğrafları gösteren darbeci Dişli, salondaki albayı tehdit etti.
Rize'de 11'ler belli oldu

Rize'de 11'ler belli oldu

​Mücadelenin 3 boyutlu canlı anlatımı için tıklayınız.
Endonezya'nınyaralarını sarmaya hazırız

Endonezya'nınyaralarını sarmaya hazırız

Erdoğan'dan deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'ya destek.
Telefonla yatıptelefonla kalkıyoruz

Telefonla yatıptelefonla kalkıyoruz

​Türkiye'de yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.
Edirne'de bot battı

Edirne'de bot battı

Olayda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
'Teğet' geçtisahiller doldu

'Teğet' geçtisahiller doldu

​Fırtınanın yön değiştirmesi vatandaşlara nefes aldırdı.
Aksilikler bitmedi

Aksilikler bitmedi

​Göztepe-Konyaspor maçı sorunlarla başladı.
Kızıldeniz'eaçılan kapımız

Kızıldeniz'eaçılan kapımız

​Somali'deki Türk elçisi: Amaç sadece istikrar ve barış.

'İttifakbaşka af başka'

'İttifakbaşka af başka'

Bahçeli'den ekonomi ve af konusunda flaş açıklamalar.
Meclis yoğun gündemle açılıyor

Meclis yoğun gündemle açılıyor

​Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı yapacak.
Düğün gecesiinanılmaz olay

Düğün gecesiinanılmaz olay

'Gelini kaçırıyorlar' dedi, takıları geri istedi.
Mahsur kaldılar

Mahsur kaldılar

​Seyahat acentası sahte belge düzenledi.
Bilançoartıyor: 832 ölü

Bilançoartıyor: 832 ölü

Endonezya'yı önce deprem ardından tsunami vurdu.
İstanbul'da binayayıldırım düştü

İstanbul'da binayayıldırım düştü

Beykoz'da şiddetli yağışın ardından yıldırım nedeniyle yangın çıktı.
Felaketin fotoğrafları

Felaketin fotoğrafları

​En acı görüntüler: Her yer cesetlerle doldu!
Mevlana:Asırları aşan sözler

Mevlana:Asırları aşan sözler

​Ölümü 'Şeb-i Arus' olarak gören büyük İslam alimi Mevlana, 811 yıl önce bugün dünyaya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.