Medya kod adlı terörist Mardin'de öldürüldü 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda 1’i terör örgütü PKK’nın sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulu üyesi “Medya” kod adlı E.K. olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. E.K. adlı teröristin birçok terör eylemi içinde aktif rol oynadığı ve bölgede faaliyet yürüten en eski terör örgütü mensubu olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Haber Merkezi 30 Eylül 2018, 16:54 Son Güncelleme: 30 Eylül 2018, 16:57 IHA