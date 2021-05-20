Gündem Menekşe deresinde endişe verici görüntü Kırmızıya büründü
İSTANBUL

Menekşe deresinde endişe verici görüntü: Kırmızıya büründü

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Deresi’nin rengi kırmızıya büründü. Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kötü kokuya da neden oldu. Balıkçı Ömer Levent Akkor, “Nedenini bilmiyoruz. Ağ da atamıyoruz. Ekmek parası kazanamaz hale geldi balıkçılar. Yetkililerden çözüm bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Menekşe deresinde endişe verici görüntü: Kırmızıya büründü
Çevre sakinleri oluşan görüntü kirliliği ve kötü kokuya çözüm bulunmasını istiyor.

İstanbul Küçükçekmece’deki Menekşe Deresi’nde deniz salyası vakasından sonra şimdi de kırmızıya büründü. Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kokuya da neden oldu. Kirlilik nedeniyle avlanamadıklarını söyleyen balıkçılar da yetkililerden çözüm istedi.


“Balıkçılar ekmek parası kazanamaz hâle geldi”


Kırmızı su akıntısının dün akşam saatlerinde ortaya çıktığını belirten Balıkçı Ömer Levent Akkor, “Son zamanlarda bu su kirliliği böyle devamlı oluyor. Neden kırmızı olduğunu büyüklere de soruyoruz, son 5-6 senedir böyle. Bu zamanlarda muhakkak böyle.

İBB 'üç hafta içinde düzelecek' dedi: Haliç daha da siyaha büründü
OYNAT 00:59
İBB 'üç hafta içinde düzelecek' dedi: Haliç daha da siyaha büründü
Mavi sularının siyaha bürünmüş hali daha önce de görüntülenerek bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Haliç, günler sonra yeniden görüntülendi. Yeniden çekilen görüntülerde Haliç'in mavi sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. İBB yetkilileri ise durumun yağmur sularından ve 'alg'lerden oluştuğunu iddia ederek 3 hafta içerisinde normale döneceğini belirtmişti. Aradan 3 hafta geçmesine rağmen Haliç'in sularının daha da siyaha bürünmesi vatandaşları isyan ettirdi.


Yukarılardan gelen bir pis su mudur bilemiyoruz. Nedir, onu da anlamıyoruz. 20 gün böyle. Ağ atamıyoruz. Ekmek parası kazanamaz hale geldi balıkçılar. Dün akşamüzeri başladı yağmurdan sonra. Yağmur yağınca içerinin suyu biraz daha fazlalaştı. Fazlalaşınca suyla beraber akıntı dışarı döndü. Dışarı dönünce, bu hâl alıyor. Bu mevsimde böyle oluyor maalesef” diye konuştu.

Alaşehir Çayı'nda korkutan görüntü: Siyaha büründü zehir akıyor
FOTOĞRAF 11
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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı 1430 metre yüksekliğindeki Çal Dağları'ndan doğan, kar ve yağmur suları ile beslenen 70 kilometre uzunluğundaki Alaşehir Çayı, Salihli'nin Yılmaz Mahallesi'nde Gediz Nehri ile birleşiyor.
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Bölgenin en önemli tarımsal su kaynağı olan Gediz Nehri'ne dökülen Alaşehir Çayı, işletmelerin atık suları nedeniyle tehdit altında. Çayın suyu her geçen gün daha da kirlenerek siyah akmaya başladı.
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Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, Alaşehir Çayı'ndaki kirliliğin yanı sıra çevreye yayılan ağır ve kötü koku nedeniyle bölgede yaşayanların tedirgin olduğunu söyledi. Kilimcigöldelioğlu, Sarıgöl ve Alaşehir'in evsel atıkları, yine Alaşehir ilçesinde bulunan 40'a yakın tarımsal işletmenin atıkları, Alaşehir bölgesindeki jeotermal atıkları, Salihli'de organize sanayi bölgesi dışındaki fabrikaların atıkları tamamen Alaşehir Çayı'na dökülüyor.
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Yıllardır bu sorunun çözümü için uğraşıyoruz. Bulunduğumuz her platformda Alaşehir Çayı'nın içinde bulunduğu durumu gündeme getiriyoruz. ABD'de 1962 ile 1970 yılları arasında buna benzer bütün nehirlerin sorunu yaklaşık 8 yıl içerisinde çözülmüş dedi.
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Açıklamasını 27 yıldır bu işin içindeyim ama bir adım atamadık diyerek sürdüren Kilimcigöldelioğlu, Bölgede birçok atık su arıtma tesisi yapılmasına rağmen bu sorun çözülmedi. İzmir Körfezi'nin temizleneceği söyleniyor. Bu mümkün değil, çünkü arkadan gelen sular kirli. Durumu görüyorsunuz. İçler acısı. Tek çözüm, Gediz Nehri'ne paralel bir atık su kanalı yapılmalıdır. Temiz su ile pis sular ayrı gitmeli. Bu suda hiçbir canlı yaşamaz.
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. Bırakın içinde canlı yaşamasını, kokusundan yanına bile yaklaşılmıyor diye konuştu. Kilimcigöldelioğlu, Bu sulardan ne yazık ki zaman zaman tarımsal sulama da yapılıyor. İçinden zehir akan bir çayın suyu kullanılıyor. Kanser vakaları işte bu nedenle artıyor. Durum çok ciddi ve artık bir an önce çözülmeli dedi.
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Alaşehir Çayı'nda korkutan görüntü: Siyaha büründü zehir akıyor
Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal su kaynaklarından Alaşehir Çayı, işletmelerden bırakılan atık sular nedeniyle siyaha büründü. Çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle yöre halkını tedirgin eden çaydaki kirlilik nedeniyle tarım alanlarının da tehdit altında olduğu bildirildi.


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