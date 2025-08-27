Meriç Nehri kıyısındaki setler güçlendiriliyor: DSİ çalışmalara başladı

Çalışmalar kapsamında, Meriç ile Süvari köprüleri arasındaki kesimde 6 bin 500 metre uzunluğundaki sedde güçlendirme ve taş tahkimatı gerçekleştirilecek.

Ekipler ayrıca, olası taşkınlarda nehir suyunun bir bölümünün aktarıldığı Karaağaç Tahliye Kanalı'nda 4 bin 600 metrelik sedde güçlendirme ve taş tahkimatı yapıyor.