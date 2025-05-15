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Merkez Bankası rezervleri arttı

Merkez Bankası rezervleri arttı

15:1715/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Merkez Bankası'nın son verilerine göre, toplam rezerv varlıkları bir haftalık süreçte yüzde 4,2 oranında artarak 144,3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezervlerini açıkladı.


Rezervlerin en son rekoru 14 Şubat'ta 173 milyar 152 milyon dolar olmuştu. Bugün açıklananla ise brüt rezervler, son iki ayın ardından ilk kez yukarı yönlü hareket etti.


Döviz rezervleri arttı


Döviz rezervleri haftalık bazda yüzde 7,4 artışla 53,6 milyar dolara çıktı.


Altın rezervleri de artarken kısa vadeli döviz yükümlülükleri 121,5 milyar dolara ulaştı.


IMF rezerv pozisyonu ve SDR (özel çekme hakkı) toplamı ise yüzde 0,3 azalışla 7,6 milyar dolar oldu.


Kısa vadeli döviz yükümlülükleri artış gösterdi.


Kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülükleri yüzde 5,5 artarak 121,5 milyar dolar olarak kaydedildi.


Bu yükümlülüklerin 60,3 milyar doları önceden belirlenmiş, 61,2 milyar doları ise şarta bağlı yükümlülüklerden oluşuyor.


TCMB'nin toplam yabancı para swap yükümlülükleri ise haftalık bazda 19,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.




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