Gündem Mersinde DEAŞa şafak operasyonu 11 gözaltı
MERSİN

Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu: 11 gözaltı

Mersin’de yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olan terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon başlatıldı. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şahıslardan birinin Fransız uyruklu olduğu ve sahte kimlikle Türkiye’de gizlendiği belirlendi.

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Haber Merkezi İHA
Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu: 11 gözaltı
Mersin

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda örgütün yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu ve mali yapılanmasında faaliyet yürüten 10 şahıs belirlendi. Ayrıca DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde istihbarat, lojistik ve mali yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyette bulunduğu tespit edilen ve aslen Fransız uyruklu olan, çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye’de sahte kimlikle gizlenen S.A.’nın da Mersin’de olduğu tespit edildi.

Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Koçbaşları ile kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Belirlenen şüpheliler gözaltına alırken, adreslerde aramalar devam ediyor.

Mersin'de 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 131 kişi gözaltında
GÜNDEM
Mersin'de 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 131 kişi gözaltında

Mersin'de 300 polisle dev operasyon: 51 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi
FOTOĞRAF 11
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, nitelik dolandırıcılık ve tefecilik suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
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Bu kapsamda, kendilerini stajyer savcı, avukat, polis memuru ile çarşı ve mahalle bekçisi gibi unvanlarla tanıtan 10 şüphelinin, emniyet ve adliyede haklarında dava ve soruşturma dosyası bulunan kişilerle irtibat kurdukları, bu kişilerin güvenlerini kazandıktan sonra söz konusu dava ve soruşturma dosyalarını lehlerine çevirebileceklerini söyleyerek yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
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Çalışmalarda, 34 şüphelinin aktif olarak çalışmadıkları halde kendilerini para karşılığında hayali şirketler üzerinden sigortalı göstererek primlerini ödemedikleri, borçlandırdıkları şirketlerin adreslerini değiştirerek veya kapatarak sigortalı çalışanlara tanınan tüm haklardan faydalanıp, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edildi.
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Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelemesinde 7 zanlının da yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları saptandı.
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Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu söz konusu 51 şüphelinin kimliği tespit edildi.
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Zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti dron destekli başlatılan operasyona yaklaşık 300 polis katıldı.
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Özel harekat polisleri, baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.
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Polisin, zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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Mersin'de 300 polisle dev operasyon: 51 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi
Mersin'de, 51 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Şafak vakti dron destekli başlatılan operasyona yaklaşık 300 polis katıldı.
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