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MERSİN

Mersin'de palet fabrikasında korkutan yangın

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yangının çevredeki evler ve kömür deposuna sıçramasını önlemek için ilçe belediyeleri arazözlerle, İl Emniyet Müdürlüğü de TOMA ile çalışmalara destek veriyor.

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Haber Merkezi AA
Mersinde palet fabrikasında korkutan yangın
Mersin'de palet fabrikasında korkutan yangın.

Çilek Mahallesi'ndeki palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Görevlilerin durumu bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının fabrikanın bitişiğindeki kömür deposu ve çevresindeki evlere sıçrama ihtimali nedeniyle çevre ilçe belediyelerine ait arazözlerle bölgeye su takviyesi yapıldı.

Öte yandan, AFAD ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bölgeye gelerek incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de palet fabrikasında yangın çıktı
OYNAT 00:32
Mersin'de palet fabrikasında yangın çıktı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Çilek Mahallesi'ndeki palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Görevlilerin durumu bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının fabrikanın bitişiğindeki kömür deposu ve çevresindeki evlere sıçrama ihtimali nedeniyle çevre ilçe belediyelerine ait arazözlerle bölgeye su takviyesi yapıldı. Öte yandan, AFAD ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bölgeye gelerek incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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