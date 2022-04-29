Mersin'de terör operasyonu: Patlatamadan yakalandılar

Bombalı saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı. Pençe-Kilit’le büyük darbe yiyen örgüt, yurt içinde eylem arayışına girdi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucu, Pençe-Kilit’e misilleme amacıyla kentte EYP düzenekli bombalı eylem planlandığı bilgisine ulaşıldı. Dün operasyon için düğmeye basan ekipler, Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki eş zamanlı operasyonlarla 6 teröristi kıskıvrak yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
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Geçen Perşembe günü saat: 05.55 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA Vakfı'na zaman ayarlı bomba ile bir saldırı olmuş ve saldırıya yönelik çalışmalarda; olayı gerçekleştiren B.Y., dün saat 15.00 sıralarında Pendik'te gözaltına alınmıştı.
B.Y.'nin kullandığı değerlendirilen Tuzla'da 3, Beykoz'da 1, Küçükçekmece'de 1 olmak üzere toplamda (5) adrese yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce operasyon düzenlendiği açıklandı.
B.Y.'nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra dönerken giydiği kıyafetlerden tespit edildiği belirtilirken, dönüş anında giydiği değerlendirilen kıyafetlere ve dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.
HBDH üyesi B.Y.’nin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürerken, düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen 1 şüphelinin daha tespit edildiği belirtildi.
Yapılan incelemelerde, eylemi gerçekleştiren şüpheli B.Y. ile irtibatlı olduğu saptanan K.Ç. adlı bir şüphelinin daha bu sabah düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüpheli, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.<br>Zanlının polisteki sorgusu devam ediyor.
Şüpheli, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.<br>Zanlının polisteki sorgusu devam ediyor.
21 Nisan’da Gaziosmanpaşa’daki TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırı düzenlenmişti.
21 Nisan’da Gaziosmanpaşa’daki TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırı düzenlenmişti.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
TÜGVA bombacısı böyle yakalandı: Giydiği kıyafetlerden tespit edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y.'nin İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandığını açıklamasının ardından operasyona ilişkin yeni bilgi ve görüntüler de ortaya çıktı. Polisin TÜGVA bombacısını saldırı sonrası giydiği kıyafetlerden tespit ederek yakalandığı ortaya çıktı.