Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yeni yıl öncesi sokak satıcılarına yönelik operasyon kapsamında 30 zanlının kimliği belirlendi.
Günün erken saatlerinde çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı ve dron destekli operasyona 45 ekip ve yaklaşık 300 polis katıldı. Özel harekat polisleri sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Operasyonda gözaltına alınan 23 zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Narkotik dedektör köpeklerle arama yapılan adreslerde 3 paket kokain, 7 paket eroin, 18 paket sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, 400 gram esrar, 252 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.
Polisin, adresinde bulunmayan 7 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması ise devam ediyor.
FOTOĞRAF 11
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından İspanyadan teslim alınan Atilla Önder, Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Madridten 20.35 sıralarında İstanbul Havalimanına getirildi. Polisler tarafından uçaktan alınan Önder, buradan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne getirildi.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Önder, sağlık kontrolünün ardından 23.45te Metris Cezaevine sevk edildi.
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, ve Resmi belgede sahtecilik suçlarından yakalama kararı bulunan Önder hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.
Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçmiş, kurulan etkili iletişim sayesinde firari Atilla Önderin İspanyada yakalanması sağlanmıştı.
Kırmızı bültenle aranıyordu: İspanya'da yakalanan uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi
İspanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası dolayısıyla Metris Cezaevi'ne gönderildi.
FOTOĞRAF 10
Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Sarıyer İstinye’de meydana geldi.
İddiaya göre göre akşam saatlerinde işlettiği çiğköfte dükkanını kapatan Memnune Keleş (50) gece saatlerinde yaşadığı eve geldi.
Kapıyı açtığında içeriden yoğun uyuşturucu kokusu alan ve duman gören kadın sinirlenerek oğlu Cihan Keleş’in (27) odasına girdi.
İçeride arkadaşıyla beraber uyuşturucu pazarlığı yaptığını gören kadın, oğlunun arkadaşını evden kovdu.
Annesine küfür edip bıçakla üstüne yürüdüBu duruma öfkelenen Cihan Keleş, “benim işimi nasıl bozarsın” diyerek annesine küfür ve hakaretler etti.
Bununla da kalmayan genç, eline bıçak alarak annesinin üstüne yürüdü. Korkuyla salona geçen kadın, kocası Mustafa Keleş’e (57) polisi aramasını söyledi. O esnada salonda bulunan başka bir bıçağı eline alan kadın, yatak odasına giderek sakladı. Sakladığı yerde kocasının ruhsatlı tabancasını bulan kadın, bıçakla üstüne yürüyen oğluna ateş açtı.
Göğsünden vurularak can havliyle evden çıkan Cihan Keleş, birkaç adım gittikten sonra yere yığıldı. Ağır yaralı Cihan Keleş, dayısının aracıyla İstinye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Erkek kardeş ağabeyinin kendisini vurduğunu söylediOlayın ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, evdekilerin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalarda kadının küçük oğlu Bayram Barış Keleş, ağabeyi Cihan Keleş’in kendisini vurduğunu söyledi. Çelişkiler ifadeler vermesi ve tedirgin tavırlar sergilemesinden şüphelenen Sarıyer polisi, gencin olay esnasında çiğköftecide olduğunu güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti. Bunun üzerine olay esnasında evde olmadığını itiraf eden Bayram Barış Keleş ve baba Mustafa Keleş, ağabeyini annesinin vurduğunu söyledi. Bayram Barış Keleş’in olay esnasında işyerinde olduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Çalışmaların ardından Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri, anne Memnune Keleş’i gözaltına alarak emniyete götürdü. Burada alınan ifadesinde olayı anlatan kadın, oğlunun 16 yıldır uyuşturucu madde kullandığını bu yüzden kendisini tedavi ettirmek için AMATEM’e yatırmak istediklerini ancak tedavi olmadığını bu yüzden bir süre önce Rize’ye gittiklerini ve burada kaldırdıklarını söyledi. Kadın devam eden ifadesinde, olay günü gece saatlerinde işyerinden geldiğini ve evde yoğun uyuşturucu kokusu ve duman görerek sinirlendiğinin, oğlunun odasına girdiğini arkadaşıyla uyuşturucu ticaretini yaptığını gördüğünü bu yüzden arkadaşını evden kovduğu için oğluyla arasında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Kavga esnasında oğlunun kendisine hakaret ve küfür edip bıçak çektikten sonra üstüne geldiğini bu yüzden kocasının silahını alıp oğluna ateş açtığını söylediği bilgisine ulaşıldı.
Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adli içmeleri yapılan Memnune Keleş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kadının emniyette herhangi bir suç kaydı bulunmazken, öldürdüğü oğlunun ise “uyuşturucu madde kullanmak”, “kasten yaralama” ve “oto hırsızlığı” suçlarından toplamda 7 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.
İstanbul’da evlat cinayeti: Anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü
İstinye'de uyuşturucu pazarlığı yapan kişi ile annesi arasında kavga çıktı. Küfür ve hakaretler ederek bıçakla saldıran genç, annesi tarafından kocasının silahıyla göğsünden vurularak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
FOTOĞRAF 13
Kocaeli ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirledikleri adreslere bu sabah operasyon başlattı.
Kocaeli ve Sakarya’da gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonunun detaylarını ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde açıkladı.
Sabah 04.00’de Kocaeli, 05.30’da Sakarya’daki ekiplerin operasyona çıktığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “3 aylık bir çalışma. Uyuşturucu ile mücadele, uyuşturucu satıcıları, bunları çekip çevirenlerle ilgili. Kocaeli merkezli 111, Sakarya merkezli 196 olmak üzere toplam 307 şüphelinin, uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanması başta olmak üzere, gerçekleşen operasyonda, iki ilde 2 bin 67 arkadaşımız, 3 deniz liman botu, iki helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı gerçekleşti. 307 hedeften 269’u gözaltına alındı” dedi.
UYUŞTURUCULAR BEBEK PUSETİNDEN ÇIKTIPolis ekipleri belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlerken, özel harekat ekipleri kapıları koçbaşı ile kırarak içeriye girdi.
Baskın yapılan bir evde uyuşturucu maddeler bebek pusetinden çıktı. Narkotik ekipleri, aynı puset içinde pompalı tüfekte buldu. Evde bulunan şahıs ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.
Bir başka evin ise güvenlik kameraları ile çevrildiği belirlendi. Aynı evde, güvenlik kameralarından polisin geldiğini gören zanlıların, uyuşturucu maddeleri sobada yakmak istedikleri ortaya çıktı.
Operasyonun görüntüleri ise aksiyon filmlerini aratmadı.
Operasyon çerçevesinde Sakarya ve Kocaeli’de gözaltına alınan 307 şüphelinin, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Operasyonu Bakan Soylu yönetti: Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı.
Operasyonu Bakan Soylu yönetti: Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı.
Operasyonu Bakan Soylu yönetti: Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı.
Operasyonu Bakan Soylu yönetti: Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı.
Operasyonu Bakan Soylu yönetti: Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı.
Operasyonu Bakan Soylu yönetti: Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı
Kocaeli ve Sakarya'da gerçekleştirilen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskın yapılan bir evde uyuşturucu maddeler bebek pusetinden çıktı.
FOTOĞRAF 8
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.
Polis ekipleri tarafından yapılan 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, B.G. ve S.C.D. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.
Savcılıktan alınan arama kararının ardından polis, 2 şüpheli şahsın ikamet ettiği evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kapıyı koçbaşıyla kırarak eve giren polis, narkotik köpeği ile arama yaptı.
Tuvalet deliğine atılan bir miktar uyuşturucu madde ise polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs, yapılan işlemlerin ardından savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen B.G. ve S.C.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zehir tacirlerine koçbaşıyla gece operasyonu: Tuvaletten uyuşturucu çıktı
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı gece operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kapıyı koçbaşıyla kırarak eve giren polis, tuvalet deliğinde bir miktar uyuşturucu madde buldu.