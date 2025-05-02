Meslek liselerine '3 yıl' formülü

Türkiye’de 2012’den bu yana uygulanan “4+4+4” eğitim sisteminin son halkası olan lise kademesiyle ilgili yeni modeller kamuoyunun gündemine girdi. Milli Eğitim Bakanlığı, özellikle mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak amacıyla lise öğrenim süresini üç yıla indirmeyi ve mesleki eğitime geçişi daha erkene çekmeyi değerlendiriyor. Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinden gelen “nitelikli eleman” ihtiyacına yönelik artan eleştiriler, bu arayışın temelini oluşturuyor. Sektör temsilcileri, mevcut lise sisteminin iş gücü piyasasının beklentilerine yanıt vermekte yetersiz kaldığını dile getiriyor. Bu doğrultuda Bakanlık da alternatif modeller üzerinde çalışmalara başladı. Üzerinde durulan formüller arasında, lise süresini toplamda değiştirmeden; belirli öğrencilerin son sınıfı iki ya da üç yılda tamamlaması ve erken yaşta mesleki eğitime yönlendirilmesi bulunuyor. Bu sistemle, akademik başarıdan çok mesleki beceriye yatkın öğrencilerin daha kısa sürede iş hayatına kazandırılması amaçlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını vurgularken, tartışmaları yakından izlediklerini ve tüm paydaşların görüşlerini dikkate aldıklarını belirtiyor.