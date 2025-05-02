Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meslek liselerine '3 yıl' formülü

Meslek liselerine '3 yıl' formülü

Merve Safa Akıntürk
04:002/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de 2012’den bu yana uygulanan “4+4+4” eğitim sisteminin son halkası olan lise kademesiyle ilgili yeni modeller kamuoyunun gündemine girdi. Milli Eğitim Bakanlığı, özellikle mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak amacıyla lise öğrenim süresini üç yıla indirmeyi ve mesleki eğitime geçişi daha erkene çekmeyi değerlendiriyor. Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinden gelen “nitelikli eleman” ihtiyacına yönelik artan eleştiriler, bu arayışın temelini oluşturuyor. Sektör temsilcileri, mevcut lise sisteminin iş gücü piyasasının beklentilerine yanıt vermekte yetersiz kaldığını dile getiriyor. Bu doğrultuda Bakanlık da alternatif modeller üzerinde çalışmalara başladı. Üzerinde durulan formüller arasında, lise süresini toplamda değiştirmeden; belirli öğrencilerin son sınıfı iki ya da üç yılda tamamlaması ve erken yaşta mesleki eğitime yönlendirilmesi bulunuyor. Bu sistemle, akademik başarıdan çok mesleki beceriye yatkın öğrencilerin daha kısa sürede iş hayatına kazandırılması amaçlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını vurgularken, tartışmaları yakından izlediklerini ve tüm paydaşların görüşlerini dikkate aldıklarını belirtiyor.


#eğitim
#meslek lisesi
#formül
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?