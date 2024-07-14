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Meteoroloji 6 il için uyarı verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Doğu Karadeniz ile bazı iller için kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

09:54 - 14/07/2024 Pazar
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Rize'de yerel kuvvetli ve çok kuvvetli, Trabzon çevreleri, Artvin'in kuzeyi, Giresun'un doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.


Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.




#Meteoroloji
#Doğu Karadeniz
#sağanak
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