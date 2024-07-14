Meteoroloji 6 il için uyarı verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Rize'de yerel kuvvetli ve çok kuvvetli, Trabzon çevreleri, Artvin'in kuzeyi, Giresun'un doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.