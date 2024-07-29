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Meteoroloji harita yayımladı: Sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporuna göre; ülke genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek.

09:17 - 29/07/2024 Pazartesi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporlarını yayınladı.


Yayınlanan son raporda, hem yağış alacak bölgeler duyuruldu hem de hava sıcaklık raporuna dair bilgi verildi.


Yurt geneli güneşli olacak


Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye güneşli ve sıcak bir gün geçirecek. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ve Güneydoğu Anadolu'da poyraz etkili olacak.



Hava sıcaklığı


Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Bölge bölge hava durumu raporu


MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


EDİRNE °C, 38°C


Az bulutlu ve açık


İSTANBUL °C, 33°C


Az bulutlu ve açık


KIRKLARELİ °C, 35°C


Az bulutlu ve açık


KOCAELİ °C, 33°C


Az bulutlu ve açık


EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


A.KARAHİSAR °C, 30°C


Az bulutlu ve açık


DENİZLİ °C, 39°C


Az bulutlu ve açık


İZMİR °C, 38°C


Az bulutlu ve açık


MANİSA °C, 40°C


Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 41°C


Az bulutlu ve açık


ANTALYA °C, 38°C


Az bulutlu ve açık


HATAY °C, 37°C


Az bulutlu ve açık


ISPARTA °C, 33°C


Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


ANKARA °C, 31°C


Az bulutlu ve açık


ÇANKIRI °C, 33°C


Az bulutlu ve açık


ESKİŞEHİR °C, 33°C


Az bulutlu ve açık


SİVAS °C, 29°C


Parçalı bulutlu


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 31°C


Az bulutlu ve açık


DÜZCE °C, 34°C


Az bulutlu ve açık


SİNOP °C, 29°C


Az bulutlu ve açık


ZONGULDAK °C, 31°C


Az bulutlu ve açık


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA °C, 32°C


Parçalı bulutlu


ARTVİN °C, 27°C


Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SAMSUN °C, 31°C


Parçalı bulutlu


TRABZON °C, 29°C


Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


ERZURUM °C, 25°C


Parçalı yer yer çok bulutlu


KARS °C, 25°C


Parçalı yer yer çok bulutlu


MALATYA °C, 34°C


Az bulutlu ve açık


VAN °C, 29°C


Az bulutlu ve açık


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 39°C


Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 38°C


Az bulutlu ve açık


SİİRT °C, 37°C


Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA °C, 39°C


Az bulutlu ve açık




#Meteoroloji
#hava durumu
#sıcaklık
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