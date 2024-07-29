Meteoroloji harita yayımladı: Sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporlarını yayınladı.





Yayınlanan son raporda, hem yağış alacak bölgeler duyuruldu hem de hava sıcaklık raporuna dair bilgi verildi.





Yurt geneli güneşli olacak





Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye güneşli ve sıcak bir gün geçirecek. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak beklenirken, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ve Güneydoğu Anadolu'da poyraz etkili olacak.









Hava sıcaklığı





Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.





Bölge bölge hava durumu raporu





MARMARA





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.





EDİRNE °C, 38°C





Az bulutlu ve açık





İSTANBUL °C, 33°C





Az bulutlu ve açık





KIRKLARELİ °C, 35°C





Az bulutlu ve açık





KOCAELİ °C, 33°C





Az bulutlu ve açık





EGE





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.





A.KARAHİSAR °C, 30°C





Az bulutlu ve açık





DENİZLİ °C, 39°C





Az bulutlu ve açık





İZMİR °C, 38°C





Az bulutlu ve açık





MANİSA °C, 40°C





Az bulutlu ve açık





AKDENİZ





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 41°C





Az bulutlu ve açık





ANTALYA °C, 38°C





Az bulutlu ve açık





HATAY °C, 37°C





Az bulutlu ve açık





ISPARTA °C, 33°C





Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU





Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.





ANKARA °C, 31°C





Az bulutlu ve açık





ÇANKIRI °C, 33°C





Az bulutlu ve açık





ESKİŞEHİR °C, 33°C





Az bulutlu ve açık





SİVAS °C, 29°C





Parçalı bulutlu





BATI KARADENİZ





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU °C, 31°C





Az bulutlu ve açık





DÜZCE °C, 34°C





Az bulutlu ve açık





SİNOP °C, 29°C





Az bulutlu ve açık





ZONGULDAK °C, 31°C





Az bulutlu ve açık





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





AMASYA °C, 32°C





Parçalı bulutlu





ARTVİN °C, 27°C





Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





SAMSUN °C, 31°C





Parçalı bulutlu





TRABZON °C, 29°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU





Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.





ERZURUM °C, 25°C





Parçalı yer yer çok bulutlu





KARS °C, 25°C





Parçalı yer yer çok bulutlu





MALATYA °C, 34°C





Az bulutlu ve açık





VAN °C, 29°C





Az bulutlu ve açık





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 39°C





Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 38°C





Az bulutlu ve açık





SİİRT °C, 37°C





Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA °C, 39°C





Az bulutlu ve açık











