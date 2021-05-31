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İSTANBUL

Meteorolojiden 13 ile kuvvetli yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Mayıs hava durumu raporunda yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 13 ili kapsayan yağış uyarısında su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ise vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden 13 ile kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul, Ankara, Bursa, Tekirdağ il il hava durumu
Meteorolojiden Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri için sağanak uyarısı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU





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