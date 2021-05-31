Meteorolojiden 13 ile kuvvetli yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

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Vatandaşa destek esnafa can suyu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilk olarak uyguladığı ve farklı belediyelere de örnek olan sadece mahalle bakkallarında geçerli Ramazan Destek Çekleri ile sosyal yardım projesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü. Proje, pandemide işleri durma noktasına gelen mahalle bakkalının gelirlerini arttırarak can suyu oldu.