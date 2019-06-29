Meteorolojiden 6 ile yeni kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bugün (saat 13.50-19.00 arası) ülkemizin kuzeydoğusunda (Erzurum'un kuzeyi ve doğusu, Ağrı'nın kuzeyi ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda da uyarı yapıldı.