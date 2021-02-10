Meteorolojiden 7 il için soğuk hava ve kar yağışı uyarısı

Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak illerimizde halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derecesinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda bölgede hissedilir derecede 6-15 derece azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği kaydedildi.

"Kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor"

Açıklamanın devamında, “Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde soğuk havanın etkisini artırması ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM Meteorolojiden İstanbul'a fırtına uyarısı