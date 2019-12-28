Meteorolojiden Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ekonomi

Yeni kanallar ve uygulamalar ile Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de daha fazlasını sunuyor

01 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi tahsilatlarının yalnızca kamu bankaları ve PTT üzerinden yapılacak olması nedeniyle vergi ödemelerinin mükellefler tarafından kolay, hatasız ve rahatlıkla gerçekleştirilebilmesi için Ziraat Bankası tüm hizmet kanallarından 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulamalarını hayata geçiriyor.