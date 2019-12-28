Meteorolojiden Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.
İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.
İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.
Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı
İstanbul'da mevsimin ilk karı gece saatlerinde yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.