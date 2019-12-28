Gündem Meteorolojiden Ege Denizi için fırtına uyarısı
İZMİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu uyarısında Ege Denizi için fırtına beklendiği duyuruldu.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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FOTOĞRAF 14
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İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.
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İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.
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Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
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Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
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Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
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Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
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