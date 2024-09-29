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Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

13:1229/09/2024, Pazar
AA
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Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı yapıldı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yerel yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yerel yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

#İstanbul
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Yağış

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