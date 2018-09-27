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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın güneybatısıyla Kıyı Ege'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı bölgelere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı bölgelere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Marmara'nın güneybatısıyla Kıyı Ege'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
  • Marmara'nın güneybatısıyla Kıyı Ege'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu (Poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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