Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Marmara'nın güneybatısıyla Kıyı Ege'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
- Marmara'nın güneybatısıyla Kıyı Ege'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu (Poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.