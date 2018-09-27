Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

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ATM'den para çektikten sonra vuruldu

Samsun'un Bafra ilçesinde ATM'den para çektikten sonra otomobiline giden Yusuf G. (39), kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Yusuf G., ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.