Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 5 DERECE DAHA ARTACAK

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 17°C, 31°C

Az bulutlu

ANKARA 15°C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR 20°C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA 20°C, 30°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON 16°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 6°C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 13°C, 33°C

Az bulutlu ve açık