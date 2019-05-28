Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR 5 DERECE DAHA ARTACAK
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 17°C, 31°C
Az bulutlu
ANKARA 15°C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR 20°C, 34°C
Az bulutlu
ANTALYA 20°C, 30°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 6°C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık