Meteoroloji'den 'şiddetli yağış' uyarısı

Meteoroloji'den güney batı illerine uyarı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yarın günün ilk saatlerden itibaren Muğla'da, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri başta olmak üzere Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağışların 1500 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
AFAD'da sel baskını ve su baskını uyarısı
AFAD, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." paylaşımında bulundu.