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Meteorolojiden yarın için yağış uyarısı yapıldı! İstanbul, Ankara,

Meteorolojiden yarın için yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinde yarın yağış bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde yarın yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleriyle Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunda yarın yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.

Yağışların, kıyı kesimlerle Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

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