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Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı

Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0025/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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Sayıştay Başkanı Metin Yener
Sayıştay Başkanı Metin Yener

Meclis Genel Kurulu’nda Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçim tamamlandı. Oylama sonucunda mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener, yeniden Sayıştay Başkanlığı’na seçildi. Seçimde Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı. Genel Kurul’daki oylamaya toplam 289 milletvekili katıldı. Yapılan seçimde Metin Yener 272 oy alarak Sayıştay Başkanlığı görevine yeniden seçildi. Diğer aday Bahtiyar Sazlık ise 14 oyda kaldı. Oylamada 3 oy geçersiz sayıldı.



#Sayıştay
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