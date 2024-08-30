Metrobüs faciasıyla ilgili yeni gelişme: İBB çalışanlarına gözaltı

Küçükçekmece

'deki metrobüs kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yol bakım çalışmasında görevli ; metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı.