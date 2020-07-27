Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Metroda dehşeti yaşadı Yürüyen merdivenin içine düştü
İSTANBUL

Metroda dehşeti yaşadı: Yürüyen merdivenin içine düştü

Başakşehir İkitelli Metro istasyonunda yürüyen merdivene binen bir kadın dehşeti yaşadı. Yürüyen merdivenin çökmesiyle içine düşen talihsiz kadın yaralandı. Merdivenlerin arasında ezilen kadın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Metroda bir kadın yürüyen merdivenin içine düştü.
Metroda bir kadın yürüyen merdivenin içine düştü.

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü Başakşehir İkitelli Sanayi metro durağında meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için metroya binen ve durakta inen Semiha Özkan (48) yukarıya çıkmak için yürüyen merdiveni kullanmak istedi.

MERDİVENDE ÇÖKME

Talihsiz kadın tam yürüyen merdivene bindiği esnada merdivende henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Bu sırada başka bir yolcu kadının düştüğünü görünce yürüyen merdivenin acil durdurma butonuna bastı. Bölgeye güvenlik görevlileri, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Özkan’ın bulunduğu yerden çıkarttı ve olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Omurgasında kırığı bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan kadının ameliyat edilmesi bekleniyor.

'BENİ İÇİNE ÇEKTİ'

Olay anı yaşadığı dehşeti anlatan Semiha Özkan “İşe gidiyordum tam istasyona indim. Yürüyen merdivene bindim yukarıya çıkacaktım. Beni içine çekti ve üç basamak yukarıya götürdü. Ben doğrandım arada kaldım sıkıştı her tarafım” diye konuştu.

Annesinin felç geçirme riski bulunduğunu belirten Aybüke Bayalan, “Annem Cumartesi günü saat 06.45’te iş yerine giderken bir metro istasyonunda kaza geçirdi. Yürüyen merdivenlerin üzerindeyken merdivenler çöküyor. Daha sonra annem aşağıya düşüyor. O esnada bunu fark eden başka bir yolcu butona basıyor ve merdiveni durduruyor. Merdiveni durdurmasaydı şuan annemin yaşama şansı yoktu. Daha sonra teknik ekibin gelmesi bekleniyor bu sırada itfaiye geliyor. Ancak teknik ekip ve metro yetkilileri mesai saatleri içerisinde olmadığı için orada yokmuş. İtfaiye uzun uğraş sonucu annemi oradan çıkartıyor ve hastaneye kaldırıyor. Şuan bir omurgasında kırığı var bu kırıktan dolayı felç riski var. Başka sağlık sorunları da yaşadığı için şuan ameliyat için bekleniyor. Bir an önce ameliyat olup iyileşmesini bekliyorum. Butona basan kişi de eğer beni dinliyorsa bize lütfen ulaşsın kendisine çok teşekkür ediyoruz “dedi.

Öte yandan, metro istasyonunda kazanın yaşandığı yürüyen merdiven yetkililer tarafından kapatılarak inceleme başlatıldı.

Abone Ol Google News
Salih Müslim’in öz yeğeni katıldığı gizli toplantıları, terör örgütlerinin üst düzey isimlerini ve yerlerini tek tek anlattı

Maganda tavanda

Maganda tavanda

Arabanın üstüne çıkıp direksiyonu ayaklarıyla tuttu...
Yunan rahip verdi veriştirdi

Yunan rahip verdi veriştirdi

​"Kiliseleri bizimkiler kapattı, Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi".

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ayasofya Camii açıklaması.

​Sağlıklı turizm ilkesiyle doğayla iç içe, kalabalıklardan uzak alternatif turizm

İhracı istenen Gürsel Erol listeyi delip PM'ye seçildi.

Ayasofya'ya <br>davet etti

Ayasofya'ya
davet etti

​"Beni görmek isteyen namaza gelsin"

60 firmaya fahiş fiyat cezası

60 firmaya fahiş fiyat cezası

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 3,1 milyon lira ceza kesildi.
Ermenistan'a gözdağı

Ermenistan'a gözdağı

Türk ve Azerbaycan orduları ortak tatbikata başlıyor.
İki PKK'lıya nokta atışı

İki PKK'lıya nokta atışı

​MSB SİHA kamerasından operasyon görüntülerini paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.