Metrodaki ırkçı müptezel yakalandı

İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman seferini yapan M2 Metrosunda gözü dönmüş bir vatandaş, çiçekli saç tacı satan Suriyeli bir çocuğa şiddet uyguladı. Çocuğa fiziki şiddet uyguladığı anlar ise yolcular tarafından videoya alındı. 22 Ağustos akşam saat 21:10 sıralarında yaşanan olayda, metroda şiddet uyguladığı anda görüntüsü çekilen erkeğin, çocuğa hem bağırdığı hem de eliyle tokatladığı görüldü. Dövülen çocuk ağlarken, yolculardan biri ise şiddet uygulayan erkeği engellemeye çalıştı.





KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliğini tespit etti.





ŞİŞLİ'DE YAKALANDI

Şüphelinin Ordu nüfusuna kayıtlı 41 yaşındaki Doğan A. olduğu belirlendi. Merter’de giyim mağazası bulunan ve eşinden boşandığı tespit edilen şüphelinin 13 yaşında bir çocuğunun olduğu da öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri Doğan A.’nın Şişli’de bulunan ikametine gitti. Adresinde bulunan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin yapılan sorgusunda kasten yaralama ve uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.





ÇOCUĞU SUÇLADI

Şüpheli emniyetteki ilk sorgusunda komik bir savunma yaparak Suriyeli çocuğu suçladı. Doğan A., Suriyeli çocuğu tanımadığını, metroda yan yana oturduklarını ve inmek için ayağa kalktığı sırada çocuğun bacağına çarptığını, çocuğun da kendisine İngilizce küfrettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine kendisinin de dayanamayıp Suriyeli çocuğa tokat attığını söyledi. Şüphelenin emniyetteki işlemleri de sürerken, polis ekipleri mağdur çocuğu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.





ASLA KABUL EDİLEMEZ

Öte yandan saldırganın yakalanmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da açıklama yaptı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şüpheli şahıs bugün gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.



