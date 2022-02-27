Gündem Mevlüt Öztekinden üniversite adaylarına müjde
İSTANBUL

Mevlüt Öztekin’den üniversite adaylarına müjde

Kağıthane Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek gençlerin sınav giriş ücretlerini karşılayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mevlüt Öztekin’den üniversite adaylarına müjde ​
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin,

Kağıthane Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek gençlerin sınav giriş ücretlerini karşılayacak. Gençlerle her fırsatta bir araya gelmeye özen gösteren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ‘Gençhane’ projesi kapsamında yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Kağıthane Belediyesi, talepte bulunan gençlerin bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş ücretlerini karşılayacak. Başkan Öztekin haberi ‘Gençlere Müjde’ başlığı ile sosyal medyadan paylaştı. Destekten yararlanmak isteyenler belediyenin www.kagithane.istanbul internet sitesinden 8 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

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