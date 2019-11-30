Mevsim normallerinin üzerine çıkacak: İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için yeni uyarı

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
KUVVETLİ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
- Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK
- Sıcaklıklar bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.