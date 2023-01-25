MGK bildirisinde İsveç ve Finlandiya vurgusu: NATO'ya katılmak isteyenler müttefikliğe uygun davranmalı

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MGK Toplantısı.
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık üç buçuk saat sürdü.
Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, toplantıda, 2022'de milli güvenlik açısından önem arz eden siyasi, askeri ve iktisadi gelişmelerin tüm yönleriyle değerlendirildiği, 2023'te karşı karşıya kalınması muhtemel meseleler ile bu çerçevede yürütülecek faaliyetler ve alınacak tedbirlerin müzakere edildiği belirtildi.
Toplantıda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ve destekçilerinin, Suriye halkının barış, huzur ve refaha kavuşmasının önündeki en büyük engeli teşkil ettiği, terör örgütlerinin tamamen bertaraf edilerek Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini esas alan kapsayıcı ve bütüncül bir çözüme ulaşılmasının, kalıcı barışa giden yolu açacağı belirtildi.
Türkiye'nin, NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi: