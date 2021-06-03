​MGK’da İsrail’e mesaj

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında biraraya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 5 saat süren toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirildi.

Terörle mücadele, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularının görüşüldüğü toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarında İsrail zulmüne dikkat çekildi. Kurul toplantısı sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

“PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar ile yürütülen faaliyetler değerlendirilmiştir.

Terörün kaynağında bertaraf edilmesi maksadıyla, komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülen sınır ötesi harekatların, ülkemizin yanı sıra komşularımızın güvenliğini ve huzurunu tesis etme hedefiyle gerçekleştirildiği belirtilmiş; Türkiye’nin, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanma hususundaki tutumunu muhafaza edeceği vurgulanmıştır.

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KIBRIS’TA ÇÖZÜM İKİ DEVLET

Bu çerçevede önümüzdeki dönemde de güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatların kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği belirtilmiştir.

Türkiye’nin, Kıbrıs meselesinin nihai çözüme kavuşturulmasını teminen egemen, eşit, bağımsız iki devletli çözüm yaklaşımını kararlılıkla destekleyeceği ve bu amaç doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunmasına matuf her türlü tedbiri almaya devam edeceği ifade edilmiştir.

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EGE VE DOĞU AKDENİZ MESAJI

Ege ve Akdeniz’de uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri dahilinde karşılıklı diyalogla bölgede barış ve güvenliğin sürdürülebilir olması ve meselelerin çözümüne yönelik ilerleme kaydedilebilmesi için Türkiye’nin hak, alaka ve menfaatlerini hiçe sayan provokasyon, hukuk dışı eylem ve saldırgan söylemlerden uzak durulması gerektiğinin altı çizilmiştir.

İSRAİL’E ŞİDDETLİ KINAMA

İsrail’in Filistin topraklarını hukuksuz işgali ve sivil halkı kasten hedef alan insanlık dışı eylemleri şiddetle kınanmış; savaş suçu niteliğindeki İsrail saldırılarının tekrarlanmaması ve Filistin meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla uluslararası topluma üzerine düşen mesuliyetin gereğini gecikmeksizin ve samimiyetle yerine getirme çağrısında bulunulmuştur.