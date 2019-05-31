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Gündem MGKda Pençe gündemi
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ANKARA

MGK’da Pençe gündemi

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Harekatı, Milli Güvenlik Kurulu’nda kapsamlı olarak ele alındı. Külliye’de 3,5 süren toplantıda terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye’de 3,5 saat süreyle toplandı. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride “Kuzey Irak’ta yuvalanan PKK terör örgütüne karşı başarıyla yürütülen ‘Pençe Harekatı’ kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Türkiye’nin bütün terör örgütleriyle geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edeceği vurgulanmıştır.” ifadesine yer verildi. Bildiride, Türkiye’nin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınarak, milli birlik ve beraberlik ile bekayı tehdit eden PKK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadele hakkında Kurul’a bilgi sunulduğu ve müzakere edildiği belirtildi. Bu bağlamda, Kuzey Irak’ta yuvalanan PKK terör örgütüne karşı başarıyla yürütülen “Pençe Harekatı”nın kapsamlı şekilde ele alındığı ifade edilen bildiride, “Türkiye’nin bütün terör örgütleriyle geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edeceği vurgulanmıştır.” ifadesi kullanıldı.

ASTANA RUHUNA AYKIRI

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da görev yaptığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yaşayan sivil halka yönelik Suriye rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırıların İdlib Mutabakatı’na aykırı olduğu ve Astana ruhunu zedelediği belirtilen bildiride, yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak maksadıyla ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü kaydedildi. Kıbrıs Adası ve çevresinde son dönemde yaşanan gelişmelerin de ele alındığı vurgulanan bildiride, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma kararlılığı bir kez daha teyit edilerek, bölgeye yönelik provokatif davranışlardan ve sorumsuz açıklamalardan kaçınılması gerektiği, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldubittilere izin vermeyeceğinin altı çizilmiştir.” açıklamasına yer verildi.

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TERÖRÜN RENGİ OLMAZ

Yeni Zelanda’da vuku bulan ırkçı terör saldırısında olduğu gibi Sri Lanka’da da masum insanları hedef alan radikal, ırkçı ve örgütlü terör saldırısının aynı şiddetle kınandığı kaydedilen bildiride, “Türkiye’nin, terörün dini, dili, ırkı, rengi olmadığı şeklindeki yaklaşımını ısrarla sürdüreceği, Sri Lanka halkının acılarını paylaştığı dile getirilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

  • Putin’e İdlib telefonu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin’le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye rejiminin İdlib’in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlarımıza yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini vurguladı. Erdoğan, İdlib’de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetti. Erdoğan, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G-20 Zirvesi marjında Japonya’da Putin’le yapacağı görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etti.

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