Gündem MGKdan kritik Barış koridoru vurgusu
ANKARA

MGK'dan kritik 'Barış Koridoru' vurgusu

MGK'dan kritik 'Barış koridoru' vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 6 saat sürdü. Zirvenin ardından yapılan açıklamada, "Bütün gücümüzle bir 'Barış Koridoru'nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir" denildi. Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılması planlanan operasyon öncesi 'barış koridoru' ifadesinin yer alması dikkatleri çekti. Bildiride ayrıca Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nın bölge terörden temizlenene kadar süreceği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
MGK
MGK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 6 saat 10 dakika sürdü, yazılı açıklama yapıldı.

Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik beklenen büyük operasyon öncesi bildiride "Bütün gücümüzle bir 'Barış Koridoru'nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir" ifadeleri dikkat çekti.

MGK'dan yazılı açıklama:

Suriye sınırımız boyunca oluşan otorite boşluğunun ülkemize yönelik tehditleri artırması sebebiyle, sınır güvenliğimiz çevçevesinde bölgenin tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle bir 'barış koridoru'nun inşası için gayret sarfedileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe 1 ve Pençe 2 harekatlarının başarıyla yürütülmektedir. Operasyon yapılan bölgeler tamamen temizlenene kadar terörle mücadele harekatının devam edecek.

'Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik bölge barışı ve istikrarını esas alan, iş birliğinin gelişimine katkıda bulunan, kararlı ve ilkeli tutumumuzun sürdürülmesinin hayati önem arz ettiği kaydedilmiştir.

Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomatın şehit edildiği saldırının aydınlatılması hususundaki çalışmalar takip edilecek.

Türkiye'nin stratejik ortaklık, savunma ve güvenlik iş birliği konusundaki hassasiyeti ve beklentileri dile getirildi.

NATO Antlaşması ile ikili anlaşmaların ruhuna uygun olarak, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde taahhütlerine ve sorumluluklarına riayet ettiği, müttefiklerinden de aynı hassasiyeti beklediği ifade edildi.

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