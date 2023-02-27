MHP deprem inceleme çalışmalarına başladı

Deprem
Bu kapsamda MYK üyeleri, akademisyen ve STK temsilcilerinin de içinde yer aldığı 6 komisyon kuruldu.
Psikoloji, sosyoloji ve eğitimi içeren "sosyal bilimler", iktisat, iş, istihdam, tarım ve hayvancılığı içeren "ekonomi", çevre, bölge ve şehir planlaması, imar planı, yapı denetimi, mühendislik, müteahhitlik inşaat çevre ve şehircilik, kırsal alan planlaması ve tarımsal faaliyetleri içeren "çevre ve şehircilik", sağlık konularıyla ilgili "sağlık", hukuki konularla ilgili "hukuk" ile "afet ve kriz yönetimi" başlıklı komisyonlar, sahadan gelen bilgileri günlük olarak değerlendirecek ve raporlaştıracak.
Hazırlanan raporlar, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sunulacak ve ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
Yetkili kurumların çalışmalarına katkıda bulunacak
Kurul Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin, yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren MHP teşkilatları ve ülkü ocaklarının seferberlik ruhuyla depremden etkilenen vatandaşların yardımına koştuğunu söyledi.
Şahin, kurulun depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ile başka illere göç eden vatandaşlara beslenme, barınma, eğitim, hukuk, sağlık, psikososyal destek konularında verilen hizmetlerin yerine getirilmesi ya da çözüm bulunmasına odaklanan yetkili kurumların çalışmalarına katkıda bulunacağını ifade etti.
Prof. Dr. Cengiz Şahin, bu amaçla faaliyetlerine başlayan kurulun, bugün toplanacağını ve sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşacağını dile getirdi.