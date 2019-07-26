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POLİTİKA

MHP Edremit İlçe Başkanı Kabaklı görevden alındı

MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Kabaklı görevinden alındı.

Haber Merkezi AA
MHP Genel Merkezi
MHP Genel Merkezi

MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır." ifadesini kullandı.

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