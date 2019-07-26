MHP Edremit İlçe Başkanı Kabaklı görevden alındı

MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır." ifadesini kullandı.
MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır." ifadesini kullandı.
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