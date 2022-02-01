MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İBB Başkanı İmamoğlu'nun balık sefasına tepki: İstanbul böyle zulüm görmedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

#CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

https://t.co/4eM8XhixdZ — Yeni Şafak (@yenisafak) February 1, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bir yandan ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederken diğer taraftan da küresel olayları dikkatle okumak zorundayız. Doğru bir zamanda yanlış bir siyasetin temin çabası ise avunmadır. MHP'nin siyaseti doğrudur, sevdası doğrudur, hamdolsun duruşu dosdoğrudur. Doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'yi etkileyen sarsıcı olayların, sıcak gerilim hatlarının ele alınması bize göre mecburiyettir. Rusya ile Ukrayna arasında derinleşen kutuplaşmanın, muhtemel bir savaş halinin Türkiye'ye nasıl etki edeceğini iyi ölçmek lazımdır. Beklentimiz Rusya ile Ukrayna arasında aklıselimin galip gelmesi, barış ve sükunetin hakim olmasıdır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı zaruridir. Bu ülkenin en ciddi talihsizliği güç blokları arasına sıkışıp kalmasıdır.

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Ocak ayının ikinci haftasından itibaren hızlanan temaslar şu ana kadar kalıcı bir iyileşmeye ulaşamamıştır. Ukrayna'nın adeta sömürge ülke muamelesi görmesi bir değer kaybıdır. ABD Başkanı Biden da aynı çizgidedir. PKK/YPG'ye verilen füzelerin aynısı Ukrayna'ya da gönderilmiştir. Rusya da Karadeniz ve Baltık Denizi'ndeki donanmasını güçlendirmiştir. Sınıra tıbbi destek sistemi kurması her ihtimale hazır olduğuna işaret etmiştir. NATO'nun açık kapı siyaseti ismiyle Rusya sınırlarına genişleme stratejisi, istikrarsızlığın kronikleşmesine yaramaktadır.

Ukrayna, Biden ile Putin arasında bir anlaşmanın sonucu olmamalıdır. Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, 3. taraf bir ülke tarafından sağlanabilecektir. Bu ülke kuşkusuz Türkiye'dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri, ülkemizin arabuluculuk görevini tahkim etmektedir. MHP olarak bu sürecin arkasında duruyor, Rusya ile Ukrayna arasındaki düğümün mutabakatla çözülmesini arzu ediyoruz. Türkiye sözü dinlenen, nazı çekilen, varlığına itibar edilen, saygın ve güçlü bir devlettir. Bu gerçekleri kabulde zorluk çekenler olabilir. Türkiye'nin kapasitesinden dolayı uykuları kaçanlar da olabilir. Ancak hakikat eşi olmayan bir gücün inkar edilemez direniş noktasıdır. Hakikat günün birinde bir mektup gibi inkarcıların eline ulaşacak, yüzlerini kızartacaktır.

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AA

İSTANBUL'DA KAR ESARETİ

Bilinmelidir ki tarihin şaşmaz geleneği, coğrafyanın şüphesiz gerçeği budur. Geçen hafta soğuk ve karlı hava hayatın akışını olumsuz etkilemiştir. Azalan barajlarımız, beyaz örtüyle birlikte önümüzdeki bahar aylarında hepimizin yüzünü güldürecektir. Meteoroloji uzmanları günlerce İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamında kar yağışı olacağını duyurmuşlardı. Sorun karın yağması değil, alınmayan önlemler ve ihmaller zinciridir. Mühim olan tedbirleri kar yağmadan almaktır. Randevusunu saat gibi hatırında tutan İBB Başkanı, meteorolojinin uyarılarının bir türlü hatırlayamamıştır. 'Kar aniden bastırmış' diyecek kadar savrulmuştur.

İstanbul Balık baştan, tuz da hepten kokmuştur. İBB Başkanı balığa tuz dökmüştür yollara tuz dökememiştir. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmiştir.

"İSTANBUL, İSTANBUL OLALI BÖYLESİ BİR ZULÜM GÖRMEMİŞTİR"

İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir zulüm görmemiştir. Liyakatsız, liyakat bir siyaset tellallığının elinde İstanbul sersefil hale düşmüştür. Trafik tıkanmış, hayat durmuş, Belediye Başkanı balıkçıya gidiyor. Bunu yaparken de hiç vicdanı sızlamıyor. Perdesi yırtılmış, pusulası bozulmuştur. Normal şartlarda İstanbul gibi bir kentin belediye başkanının herkesle görüşmesi normaldir. Normal olmayan husus kışın tam ortasında görüşmeye ne maksatla ihtiyaç duyulduğudur. Görüşmeden Dışişleri Bakanlığı bilgilendirildi mi? Balık masasındaki konuşmalar tutanak altına alınmış mıdır?

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OYNAT 03:25 MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İBB Başkanı İmamoğlu'nun balık sefasına tepki: İstanbul böyle zulüm görmedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Meteorolojinin kar yağışını günler öncesinden haber vermesine rağmen tedbir almak yerine İngiliz büyükelçisiyle yemeğe giden İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.



'Sel olunca denize kaçan, deprem olunca kayak yapan, kar yağınca balık masasında keyfe dalan bir kağıt kaplana İstanbul ve İstanbullu asla müstahak değildir. İstanbul böyle zulüm görmemiştir.' diyen Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:



'İstanbullu yolda kalmış feryat figan ederken, belediye başkanı kendisine özel tesisli kar küreme aracıyla balıkçıya gidiyor. Bir büyükelçiyi 16 milyon İstanbulludan daha çok önemseyen bir şahsa İstanbul nasıl emanet edilecek? Bu kadar önem atfediyorsa bu görüşmeden İçişleri Bakanlığı bilgilendirilmiş midir?



Bir CHP'li büyükşehir belediye başkanının 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adayını dış güçler belirleyecek' itirafını, İmamoğlu'nun sinsi faaliyetiyle ele almak lazımdır. Bizim dileğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının görevinden affını biran evvel talep etmesidir.'



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"DERHAL GÖREVDEN AFFINI İSTEMELİ"

Bu şahıs Türkiye muhalifleriyle can ciğer kuzu sarması haline gelmişti. Belediye başkanı balıkçıda yerken, sözcüsü de İsviçre'de karla mücadele etmiştir. Yoğun kar yağışı altında kayak yapmak, tatil yapmaktan oldukça hırpalanmıştır. İşte CHP'nin özeti, başı sonu bundan ibarettir.

Kar yağışını konuşmazlar, balıkçıyı konuşmazlar, yüzsüzce MOBESE'yi dillerine dolarlar. Balıkçı lokantasında ne aradığınızı, hangi gizli emellerin peşinden koştuğunuzu açıklayın. Mahçubiyet duyacağınız gizli ilişkileriniz yoksa çıkın meydana milletin kafasındaki soru işaretlerini giderin. Açığı olanların MOBESE'den şikayet etmeleri normal. CHP zihniyetinin algı oyunları asla tutmayacak, kimse de bunlara itimat etmeyecektir.

Bizim dileğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevinden affını istemesi ve İstanbul'un önünü bir an evvel açmasıdır.

OYNAT 00:59 Devlet Bahçeli: İmamoğlu görevinden affını istemeli İstanbul'un önünü açmalı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli ' Geçen hafta İstanbul'da yaşanan rezaletlerin bir benzeri dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşansaydı emin olun ki belediye başkanı bir gün, bir saat, bir saniye bile koltuğunda oturamazdı. İmamoğlu görevinden affını istemeli, İstanbul'un önünü açmalıdır' ifadelerini kullandı.

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Demokrasi işin özünde insana dayanan bir rejimdir. Demokratik sürecin kilit taşı insandır. Herkes ne düşünürse düşünsün, bir insanın başka türlü düşünmeye hakkı olacaktır. Demokrasiyi yalnızca çoğunluğun yönetimi olarak görmek makul sayılamayacaktır. Millet varsa, ülke varsa, devlet varsa, demokrasi kaçınılmaz bir realite olarak karşımıza çıkacaktır. Asıl sorun maskeli demokratların demokrasiyi kırıp, dökmeleri, işlerine geldiği gibi söküp takmalarıdır. Demokrasi ihanetin kılıfı olamaz. Demokrasi yakıp yıkmanın meşruiyet zemini olarak asla kullanılamaz.

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CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET TARTIŞMASI

Hiçbir toplum, hiçbir ülke, mensuplarından hiçbirine hürriyetlerin tümünü sınırsız kullanma hakkı vermemiştir. Sınırlar hukuk kurallarıyla çizilmiştir. İnsanların birbirine göstereceği hoşgörü, demokrasinin ve hudut hattının tecelli etmesini sağlayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na büyükbaş hayvan benzetmesi yapmak terbiyesizliktir, suçtur. Hz. Adem'e hakaret sıradan bir söz olarak değerlendirilemez. Herkes aksini söylese de MHP bu görüşte olamaz, bu ilkelliğe göz yumamaz. Hakaret eden, küfür eden, kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmalıdır.

AA

KÜRSÜDEKİ ÇOCUK

Bir televizyon kanalında, Cumhurbaşkanı'na hakaret edene sessiz kalanların Trabzon'da bir çocuğun heyecanla söylediklerini dillerinden düşürmemeleri iki yüzlülüğün göstergesidir.

Terörizmin değirmenine su taşımanın neresi haktır, neresi hukuktur. Terörist Demirtaş'a methiyeler düzmek ihanettir. Terörle mücadele sürecinde demokrasinin hiçe sayıldığını iddia etmek terör ağzıdır. Demokrasiyi korumak için terörle mücadele ediliyor ey Kılıçdaroğlu bundan haberin var mı? Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer diyen Kılıçdaroğlu, senin yolun nereye gidiyor? Kılıçdaroğlu trolleşmiş bir figür olarak aykırı davranmaktadır. Eğer ille de demokrasiye ulaşacak bir yol aranıyorsa, başkent Ankara'nın yolları her bir vatandaşımıza açıktır.

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Güçlendirilmiş parlamenter sistem hazırlığı yapıyorlarmış. Ancak oturacakları masanın düzenine karar verememişler. Bu zillet ittifakının Türkiye'ye katacağı hiçbir şey yoktur. Kılıçdaroğlu geçen hafta katıldığı bir televizyon kanalında bu milleti barıştıracağız demiştir. Kılıçdaroğlu bu millet ne zaman birbirine küsmüştür? Türkiye'yi yaylım ateşine tutmana, nifak saçmana müsaade etmeyeceğiz.

OYNAT 01:25 Devlet Bahçeli' den Kılıçdaroğlu'na: Terörle mücadelede​ demokrasinin hiçe sayıldığını iddia etmek terörist üslubudur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadele eleştirisine sert tepki gösteren Bahçeli, 'Sayın Kılıçdaroğlu, terörle mücadelede tekerimize taş koymaya çalışanların alınlarını karışlarız. Keskin bıçak olup ayağa kalkarız.



Terörle mücadele sürecinde demokrasinin askıya alındığını söylemek su katılmamış bölücü bir dildir. Terörle mücadele sürecinde demokrasinin hiçe sayıldığını iddia etmek terörist üslubudur, terör usulüdür.



Demokrasiyi korumak için terörle mücadele ediliyor ey Kılıçdaroğlu, bundan haberin var mı? 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' diyen Kılıçdaroğlu senin yolun nereye çıkıyor? Karanlık yolculuğun nereye doğru gidiyor?



Kılıçdaroğlu sosyal medyada video çeke çeke akli melekelerini yitirmiş, trolleşmiş bir figür olarak milli ve siyasi hayata bütünüyle aykırı davranmaya başlamıştır.' diye konuştu.

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OYNAT 01:05 İmamoğlu karla mücadelede çuvalladı Kadir Topbaş'ın açıklamaları yeniden gündeme geldi​ Yoğun kar yağışı ile mücadelede yetersiz kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), milyonlarca vatandaşı mağdur etti. Sosyal medyada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren vatandaşlar, merhum eski başkan Kadir Topbaş'ın videosunu paylaşarak aradaki 'hizmet' anlayışını gözler önüne serdi. Topbaş'ın 2017'deki 120 cm'lik kar yağışı sonrası çözüm odaklı konuşurken, İmamoğlu'nun ise 60 cm'lik yağışı 'afet' olarak nitelediği ve bu bahanenin arkasına saklandığı görüldü. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 İBB Başkanı İmamoğlu: Karın güzel taraflarını da görelim İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. İBB'nin yeterli önlem almaması nedeniyle megakentlilerin hayatı kâbusa dönüştü, vatandaşlar saatlerce yollarda mahsur kaldı, bazıları evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı basın toplantısında tüm önlemlerin aldığını savunarak, 'İklim değişikliğiyle mücadelede kar çok önemli. Karın güzel tarafına, bereketli tarafına bakmayı vatandaşlarımıza dile getirmek isterim' ifadelerini kullandı.



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