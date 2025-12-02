Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' hedefine destek: 'Milli ve tarihi bir hedeftir ok yaydan çıkmıştır gemiler yakılmıştır'

08:182/12/2025, Salı
MHP lideri Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Tereddüt söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmış, gemiler yakılmıştır” ifadelerini kullandı. Bahçeli, terör örgütünün sözde yöneticilerinden Bese Hozat’ın ‘Suç işlemedik ki af dileyelim’ sözlerine çok sert tepki gösterdi. ‘Af veren de yok’ diyen Bahçeli, ‘Suçları mahşeri vicdanda belgeli.’ ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye süreci nasıl ilerliyor?”, “Kimler bu süreci sabote etmek istiyor?”, “KCK’lı terörist Bese Hozat’ın tehdit içeren açıklamalarına yanıtı ne oldu?”, “Barzani’nin Şırnak’ta ağırlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorularını yanıtladı.


'DARBE İDDİALARI FASA FİSODUR'

Bahçeli, terör örgütü lideri Öcalan tarafından, söylendiği iddia edilen “Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer” yorumuna, "Darbe iddiaları faso fisodur, iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez." değerlendirmesini yaptı. Türkgün'ün haberine göre Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de, “Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir” dedi.


'SUÇ MAHŞERİ VİCDAN ÖNÜNDE BELGELİDİR'

Bahçeli, terör örgütünün sözde yöneticilerinden Bese Hozat’ın ‘Suç işlemedik ki af dileyelim’ sözlerine çok sert tepki gösterdi. ‘Af veren de yok’ diyen Bahçeli, Bahçeli, ‘Suça gelince tarihi ve mahşeri vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır, nettir, belgelidir.’ vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde provokasyon peşinde koşanların heveslerinin kursaklarında kalacağına dikkat çeken Bahçeli, Millete ve devlete karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmaz olarak niteledi.




BARZANİ'YE TEPKİ: SEMPOZYUMU ŞOVA ÇEVİRDİ, REZALET

Mesut Barzani’nin Şırnak Cizre’deki sempozyuma uzun namlulu silahlı peşmergelerle gelmesi de Bahçeli’nin gündemindeydi. ‘Barzani sempozyumu şova çevirdi.’ diyen Bahçeli, ‘Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşması tek kelime ile rezalet. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırı.’ ifadesini kullandı.



