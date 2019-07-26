Gündem MHP liderinden ilk teşekkür Amasyaya
POLİTİKA

MHP liderinden ilk teşekkür Amasya’ya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri sonrasındaki ilk teşekkür ziyaretini Amasya’ya gerçekleştirecek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
​​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Bahçeli, yerel seçimlerin ardından seçilen belediye başkanlarına yönelik 3T adını verdiği ‘teşekkür, takdir ve tebrik’ konulu ziyaretlerine başlıyor. MHP lideri, bu kapsamda yarın Amasya’ya gidiyor.

Bahçeli’nin 3T gezileri kapsamında geriye kalan Erzincan ve Bayburt’a da Kurban Bayramı sonrasında gitmesi planlanıyor. Öte yandan, TBMM’nin tatile girmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri soluğu seçim bölgelerinde aldı. 23 Haziran İstanbul seçiminin ardından TBMM’deki çalışmalarına ağırlık veren MHP milletvekillerine tatil yok.

MHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri yaz boyunca hem çalışmalarını sürdürecek.

MECLİS AÇILANA KADAR SAHADALAR

Seçim bölgelerine giden MHP’li vekiller hem il, ilçe ve mahalle teşkilatlarıyla toplantılar gerçekleştiriyor hem de vatandaşlarla bir araya geliyor. 1 Ekim’de TBMM açılana kadar seçim bölgelerinde kalacak olan MHP’li vekiller, çalışmalarını burada sürdürecek.

31 Mart yerel ve 24 Haziran İstanbul seçimi sırasında vatandaşlara verdiği sözleri tutmak için harekete geçen vekiller, seçim bölgelerinde mahalleleri gezerek ev ziyareti gerçekleştiriyor.

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