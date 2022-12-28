MHP'li Yönter Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan gerginliğin aile dramı olduğunu belirtti: Menfaat kavgası yaşıyorlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CNN Türk TV'de katıldığı programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan gerginliğe dikkat çekti. Yaşanan tartışmaları aile dramı olarak yorumlayan Yönter, "Masada yaşanan baba-oğul-abla tartışmaları bir aile dramıdır" dedi.

'İSTERLERSE İTHAL ADAY GETİRSİNLER'

Altılı masanın henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamamış olmasına yönelik Yönter, "Sayın Genel Başkanımız yaptığı açıklamada, ‘Saraçhanede halk bunu bekliyor’ dedi. Buyrun ilan edin. Neden adayınızı ilan etmediniz? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Milletimiz bu tartışmadan bıktı usandı. Cumhurbaşkanı adaylarının kim olduğu bizim için önemli değil. Ahmet olmuş Mehmet olmuş hiç fark etmez. İsterlerse ithal danışman Jeremy Rifkin gibi ithal aday getirsinler. 13. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçilecektir. Milletimiz maceraya prim vermez milletimiz zillete izin vermez, göz açtırmaz” diye konuştu.

REKLAM

'AİLE DRAMI YAŞANIYOR'

Yönter, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını iki parti kazandı dedi. Bu ne demek? O belediye başkanı iki partinin diyor. Bu bir mal paylaşımı. Bu bir mal kavgası. Bunların hepsi hayata ve siyasete hesabi baktıkları için birbirlerine giriyorlar. Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde arkaik siyaset yapıyor. Arkeoloji Siyaseti ve diplomasisi yürütüyor. CHP’nin içerisinde adeta maden damarı bulmuş gibi o damarı kazıyor. Bu durum anlaşıldığı kadarıyla CHP tarafından görüldü. CHP Genel başkanı ‘partimizin içişlerine karışılmamalı’ dedi. 12 Şubat’tan beri görüşüyorlar. Daha adaylarını bile açıklayamadılar” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Nevşin Mengü'den çarpıcı iddia: Meral Akşener altılı masayı dağıtacak