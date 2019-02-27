MHP'yi olağanüstü kongreye çağırmıştı: FETÖ'den ceza aldı

MHP'li muhaliflerin olağanüstü kongre kararını onayan eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İsmi itirafçı ifadelerinde geçiyordu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün yargı ayağına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında itirafçı olan eski Batman İdare Mahkemesi Üyesi Mesut Gürlevik, örgütün kendine bağlı hakim ve savcıların çocuklarını bile fişlediğini anlattı.

Gürlevik, örgütün yargı mensubu ile çocuklarının takibini yapmak için oluşturduğu birimleri deşifre etti. FETÖ içerisinde “eğitimi birimi”, “akademik birim” ve “yabancı dil birimi” şeklinde oluşturulmuş birimlerin olduğunu deşifre eden Gürlevik, bir süre “eğitim birimi” sorumlusu olduğunu da itiraf etti.

Eve gitmeyeni bildiriyordum

Gürlevik, örgüt tarafından kendisine verilen bu görev kapsamında, hakim ve savcıların çocuklarının örgüt evlerine gidip gitmediğinin takibini yaptığını belirtti. Gürlevik, “Cemaate ait evlere gidenlerin bu evlere devam edip etmediklerini velileriyle irtibata geçip kontrol ediyordum. Çocukların evlere devam etmediklerini öğrenmem halinde bu durumu 'eğitim birimi' başında olan Muharrem Karayol'a (eski Yargıtay Tetkik Hakimi) bildiriyordum.

Oktay Acu.

Benim çocuklarının denetimini yaptığım şahıslar arasında Ünal Demirci (eski Danıştay Üyesi), Şaban Işık (eski HSYK Üyesi), Oktay Acu (eski Yargıtay Üyesi), Hüseyin Görüşen (eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili) ve Selim Yıldız vardı” ifadelerini kullandı.

İtirafçı hakim verdiği beyanlarla ifşa ettiği “eğitimi birimi”, “akademik birim” ile “yabancı dil birimi”ni şöyle anlattı: “Eğitim Birimi meslek mensuplarının çocuklarını cemaat evlerine devamını takip ediyordu. Yabancı dil birimi, cemaat mensubu hakim-savcıları yabancı dil eğitimine teşvik eder, organizasyonlar yapar ve bu şahısların yurt dışına yabancı dil eğitimine gönderilmesini sağlardı. Akademi birimi ise cemaat mensubu hakim-savcıların yurt içinde yaptıkları lisans üstü çalışmaları takip ederdi.”

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