Gündem MHPyi olağanüstü kongreye çağırmıştı FETÖden ceza aldı
POLİTİKA

Son dakika: MHP'nin olağanüstü kongresini onaylamıştı FETÖ'den ceza aldı

MHP'yi olağanüstü kongreye çağırmıştı: FETÖ'den ceza aldı

MHP'li muhaliflerin olağanüstü kongre kararını onayan eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Acu'nun ismi daha önce örgüt adına faaliyetlerde bulunan FETÖ mensuplarının itiraflarında da geçiyordu.

Haber Merkezi AA
MHP bayrakları.
MHP bayrakları.

MHP'li muhaliflerin olağanüstü kongre kararını onayan eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İsmi itirafçı ifadelerinde geçiyordu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün yargı ayağına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında itirafçı olan eski Batman İdare Mahkemesi Üyesi Mesut Gürlevik, örgütün kendine bağlı hakim ve savcıların çocuklarını bile fişlediğini anlattı.

Gürlevik, örgütün yargı mensubu ile çocuklarının takibini yapmak için oluşturduğu birimleri deşifre etti. FETÖ içerisinde “eğitimi birimi”, “akademik birim” ve “yabancı dil birimi” şeklinde oluşturulmuş birimlerin olduğunu deşifre eden Gürlevik, bir süre “eğitim birimi” sorumlusu olduğunu da itiraf etti.

Eve gitmeyeni bildiriyordum

Gürlevik, örgüt tarafından kendisine verilen bu görev kapsamında, hakim ve savcıların çocuklarının örgüt evlerine gidip gitmediğinin takibini yaptığını belirtti. Gürlevik, “Cemaate ait evlere gidenlerin bu evlere devam edip etmediklerini velileriyle irtibata geçip kontrol ediyordum. Çocukların evlere devam etmediklerini öğrenmem halinde bu durumu 'eğitim birimi' başında olan Muharrem Karayol'a (eski Yargıtay Tetkik Hakimi) bildiriyordum.

Oktay Acu.
  • Benim çocuklarının denetimini yaptığım şahıslar arasında Ünal Demirci (eski Danıştay Üyesi), Şaban Işık (eski HSYK Üyesi), Oktay Acu (eski Yargıtay Üyesi), Hüseyin Görüşen (eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili) ve Selim Yıldız vardı” ifadelerini kullandı.

İtirafçı hakim verdiği beyanlarla ifşa ettiği “eğitimi birimi”, “akademik birim” ile “yabancı dil birimi”ni şöyle anlattı: “Eğitim Birimi meslek mensuplarının çocuklarını cemaat evlerine devamını takip ediyordu. Yabancı dil birimi, cemaat mensubu hakim-savcıları yabancı dil eğitimine teşvik eder, organizasyonlar yapar ve bu şahısların yurt dışına yabancı dil eğitimine gönderilmesini sağlardı. Akademi birimi ise cemaat mensubu hakim-savcıların yurt içinde yaptıkları lisans üstü çalışmaları takip ederdi.”

REKLAM

Kendilerini fişlemişler
GÜNDEM
Kendilerini fişlemişler
Kocamaz aday olamayacak

Kocamaz aday olamayacak

​YSK, günlerdir tartışılan konuya ilişkin kararını verdi.
Bir ömür mücadele

Bir ömür mücadele

​Türk siyasetinin hocası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz.
Yine aynı oyun sahnede

Yine aynı oyun sahnede

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin birliğine saldırılar arttı.
CHPnin adayının itirazı reddedildi

CHPnin adayının itirazı reddedildi

​Adaylığı düşürülmüştü, YSK nihai kararı verdi.

Vestel amiral gemisini tanıttı

Vestel amiral gemisini tanıttı

​Barselona'daki fuara damga vuran projeler.
Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.
Beştepede kritik görüşme

Beştepede kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kushner'ı kabul ediyor.

Vietnamda tarihi zirve

Vietnamda tarihi zirve

Trump ile Kim ortak basın açıklaması yaptı.

Yatırımcılara altın tavsiyeler

Yatırımcılara altın tavsiyeler

Uzmanlar dövizde düşüş altında yükseliş bekliyor.
Yüzde 92evet dedi

Yüzde 92evet dedi

​Tanzim satış uygulamasına yönelik ilk anket.
Hindistanla iş birliğine hazırız

Hindistanla iş birliğine hazırız

Pakistan Başbakanı'ndan ​Keşmir'le ilgili açıklama.
Keşmir sorunu hemen çözülmeli

Keşmir sorunu hemen çözülmeli

​Hindistan-Pakistan gerilimine dünyadan ilk tepkiler.
Her yönüyle yeni S ailesi

Her yönüyle yeni S ailesi

Yenisafak.com olarak teknolojinin nabzını MWC 2019'da tutuyoruz: Samsung'un ​son modelini inceledik.
Mor beyindesona gelindi

Mor beyindesona gelindi

​Yargıtay mor beyin kararını dergide açıklayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.