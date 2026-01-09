Yeni Şafak
Miadı dolmuş 15 ton ilaç elektriğe dönüştü

21:269/01/2026, Cuma
IHA
Miadı geçen ilaçlar ilgili mevzuat ve çevre güvenliği kurallarına uygun şekilde imha edildi.
Miadı geçen ilaçlar ilgili mevzuat ve çevre güvenliği kurallarına uygun şekilde imha edildi.

Samsun'da İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda lisanslı firmalar aracılığıyla imha edilmek üzere toplanan 15 ton miadı geçmiş, bozulmuş ilaç; yapılan imha işlemleriyle birlikte elektrik enerjisine dönüştürüldü.

Samsun’da miadı dolmuş ve bozulmuş 15 ton ilaç elektrik enerjisine dönüştürüldü.

Miadı geçmiş 15 ton ilaç toplandı

Samsun Eczacı Odası, her iki yılda bir düzenli olarak eczanelerde bulunan miadı geçmiş, bozulmuş ilaçları imha ediyor. Oda, eczanelerde birikmiş olan miadı dolmuş, bozulmuş ilaçları imhasını gerçekleştirmek üzere oda merkezinde topladı. İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda lisanslı firmalar aracılığıyla imha edilmek üzere toplanan 15 ton miadı geçmiş, bozulmuş ilaç tırlara yüklenerek, imha edilmek üzere yola çıktı.

İlaçlar elektriğe dönüştü doğal kaynaklar korundu

Odadan yapılan açıklamada, "Miadı geçen ilaçların usulüne uygun şekilde imha edilmesi, doğanın ve ekosistemin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Kontrolsüz biçimde çöpe atılan veya kanalizasyona dökülen ilaçlar, toprak, yeraltı suları ve su kaynaklarında kimyasal kirliliğe yol açarak canlı yaşamını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle miadı geçen ilaçların ilgili mevzuat ve çevre güvenliği kurallarına uygun şekilde imha edilmesi; doğal kaynakların korunmasını, çevre kirliliğinin önlenmesini ve halk sağlığının güvence altına alınmasını sağlamaktadır. Yapılan imha işlemleriyle birlikte zararlı maddelerin çevreye karışması engellenmiş ve elektrik enerjisine dönüştürülerek, sürdürülebilir çevre anlayışına katkıda bulunulmuştur" denildi.



