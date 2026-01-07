Yeni Şafak
Tehdit edip 200 bin TL'sini aldılar: Daha fazlasını isteyip silahla dövdüler

18:157/01/2026, Çarşamba
DHA
Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı.
Samsun'da yaşanan olayda, bir kişiyi tehdit ederek 200 bin lira alan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Zanlıların, parayı vermeyen mağdurun yolunu kesip aracına el koyarak tabancayla darbettikleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tehdit ettikleri kişiden 200 bin lira alıp, darbeden 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ü.K. ile R.Ö., A.H.E. ve E.G.'nin bir kişiden tehdit yoluyla 200 bin lira aldığını belirledi. Şüphelilerin daha sonra mağdurdan 50 bin lira daha istediklerini, vermeyince yolunu keserek aracına el koyduklarını ve tabancayla darbettiklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı. 'Nitelikli yağma, 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



#Samsun
#Tekkeköy
#Darp
