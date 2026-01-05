Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 236 bin 122 hap ele geçirildi

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 236 bin 122 hap ele geçirildi

17:325/01/2026, الإثنين
AA
Sonraki haber
Samsun
Samsun

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 236 bin 122 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde şüphelendikleri İ.S'nin (35) aracında arama yaptı.

Araçta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine operasyonu genişleten ekipler, İ.S. ile bağlantılı oldukları öğrenilen D.K. (30) ile F.A'nın (31) araç ve ikametlerini aradı.

Ekipler, aramalarda toplam 236 bin 122 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.





#Samsun
#uyuşturucu
#hap
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS TS maçı şifresiz kanalda mı? Süper Kupa yarı final maçı