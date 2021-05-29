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ANKARA

Miçotakis ajandada yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Haziran NATO zirvesi görüşme programları netleşirken şu ana kadar Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile beklenen görüşme eklenmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunan muhatabı Dendias ile buluşması liderler için görüşme zemininin olup olmadığı konusunda belirleyici olacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Miçotakis ajandada yok
Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikos Dendias

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’a gidecek. Çavuşoğlu, pazartesi günü Atina’ya geçmeden önce pazar günü Batı Trakya Türk azınlığı ile bir araya gelecek. Ardından Yunan muhatabı Nikos Dendias ile bir araya gelecek. Bakanların temasına hazırlık niteliğinde ise yardımcıları bugün Kavala’da buluşacak.

NATO ZİRVESİNDE GÖRÜŞECEKLERDİ

İki bakanın istişareleri ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 14 Haziran NATO zirvesinde bir araya gelmeleri bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Haziran NATO zirvesi görüşme programları netleşirken şu ana kadar programa Miçotakis ile beklenen görüşme eklenmedi. Çavuşoğlu ile Dendias randevusunda liderler için görüşme zemininin olup olmadığı konusunda belirleyici olacak.

POZİTİF GÜNDEM ARAYIŞI

Dendias’ın, 15 Nisan’da gerçekleşen Ankara ziyaretinde, kışkırtıcı açıklamaları sonucu diplomatik bir kriz yaşanmıştı. Buna karşılık Ankara pozitif havanın zedelenmemesi için gerilimi diplomatik nezaketle yönetmişti. İki dışişleri bakanı arasında Ankara’da tırmanan gerilimin Atina’ya yansıması beklenmemekle birlikte, Çavuşoğlu’nun Atina’ya gitmeden önce Batı Trakya’ya gerçekleştireceği ziyaret, iki ülke arasında son dönemdeki gerilimin konusu olan Batı Trakya Türkleri konusunda Ankara’nın hassasiyetini göstermesi bakımından önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

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