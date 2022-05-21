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POLİTİKA

Miçotakis kredisini tüketti: 'Üçüncü kişileri araya sokmayalım' demişti

ABD’ye Türkiye’yi şikayet edip, F-16 satılmamasını isteyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis tüm kredisini tüketti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’nin son MYK’sında, “Miçotakis, ‘üçüncü kişileri işin içine sokmayalım’ dedi ama gitti ABD’de konuyu konuştu. Yunanistan ile stratejik işbirliği görüşmeleri yapabilirdik ama artık değerlendirmemiz gerek” dediği öğrenildi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Miçotakis kredisini tüketti: Üçüncü kişileri araya sokmayalım demişti
ABD Başkanı Biden - Yunanistan Başbakanı Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresine hitabında, Türkiye ile ilgili bazı konularda ülkesinin iddialarını yineledi ve “Üçüncü kişileri işin içine sokmayalım” sözünden çark etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’de Türkiye’yi hedef alan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, iç siyasete ilişkin gelişmeler ve Meclis çalışmalarının yanı sıra dış politika da önemli yer tuttu.

HAYIR TAVRINI KORUYOR

Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin “PKK’ya destek verene biz destek veremeyiz” ifadelerini kullandığı belirtildi.

‘ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİ ARAYA SOKMAYALIM’ DEMİŞTİ

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ABD’deki açıklamalarına da sert tepki gösterdi. İnsan Hakları Başkanlığı’nın ülkelerin insan hakları ihlallerine ilişkin sunumu sırasında gündeme gelen Miçotakis’in açıklamalarıyla ilgili Erdoğan’ın, “Yunanistan’la stratejik iş birliği görüşmeleri yapabilirdik ama son açıklamalarından sonra onu da değerlendirmemiz gerekir. Miçotakis ‘Üçüncü kişileri işin içine sokmayalım’ dedi, ama gitti Amerika’da bu konuyu konuştu. Stratejik iş birliği ve ortaklık meselesini mutlaka gözden geçirmemiz gerekiyor” dediği öğrenildi.

Miçotakis, ABD Kongresine hitabında, Türkiye ile ilgili bazı konularda ülkesinin iddialarını yineledi.
Miçotakis, ABD Kongresine hitabında, Türkiye ile ilgili bazı konularda ülkesinin iddialarını yineledi.

YENİ DÖNEM BAŞLAMADAN BİTTİ

Miçotakis, Rusya’nın Ukrayna işgalinin başlamasıyla ortaya çıkan enerji krizinden sonra “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmem lazım” diyerek Türkiye’ye gelmişti. Rusya-Ukrayna krizinin ana gündem maddesi olduğu mart ayındaki görüşme olumlu havada geçince iki ülke arasında yeni bir dönem başlayacağı umudu doğdu. Ancak kısa süre sonra Yunan uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmeye başlamasının ardından Miçotakis son olarak “Kıbrıs Adası’nda iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini” ifade etmesi ve ABD Kongresi’nden Türkiye’ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz’deki durumu göz önünde bulundurmasını istemesi ikili ilişkilerdeki bahar havasını sonlandırdı.

SON YILI İYİ DEĞERLENDİRELİM

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2023 seçimleriyle ilgili de kurmaylarına talimatlar verdiği belirtildi. Erdoğan’ın, “Son bir seneye giriyoruz. Son yılı iyi değerlendirmemiz lazım. Yazı iyi değerlendirelim. Çalışmalarınızı hızlandırın” diye konuştuğu kaydedildi.

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Diplomasiyi kesmemek için görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma törenin açılışına geçmeden önce cuma namazını kıldığı Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • Türkiye’nin yıllardır terörle mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, “Kandil’i kendileri için bir merkez haline getirmeleri, herhalde PKK ve YPG’nin artık inkar edilemez bir terör estirmeleridir. Ama ne yazık ki Batı bunları hala gizliyor, örtüyor. İşte başta Almanya olmak üzere İsveç’te, Finlandiya’da her türlü yürüyüşleri filan yapıyorlar. ‘Verin bize bu teröristleri’ dediğimiz zaman da bu teröristleri bize ne yazık ki bugüne kadar vermediler, vermiyorlar” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya YPG tepkisi: NATO'ya girmesine müsaade etmeyiz

Erdoğan, “Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya girmesine yönelik girişimlere karşı tavrınızı daha önce ifade etmiştiniz. Bu konuda söz konusu ülkelerden size dönüşler oldu mu, konuya ilişkin yeni bir gelişme var mı?” sorusu üzerine, şunları kaydetti: “Bugün Hollanda Başbakanı’yla geniş bir görüşme yaptık. Yarın aynı şekilde yine İngiltere’nin, Finlandiya’nın, onların görüşme talepleri var, onlarla görüşmelerimiz olacak. Aynı şekilde işte Stoltenberg’le de görüşmemiz olacak. Tabii bütün bu görüşmeleri biz aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz.”

  • Avrupa ülkelerinin teröre verdikleri desteklerden bahseden Erdoğan, “Kimse kusura bakmasın, bu terör örgütlerinin bir güvenlik örgütü olan NATO’ya girmesine biz ‘Evet’ diyemeyiz” dedi.

Haklı tepkimiz gözardı edilemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de telefonda görüştü. Rutte ile görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuruları konusunda Türkiye’nin meşru endişeleri ve haklı beklentileri bulunduğunu belirten Erdoğan, bu ülkelerin terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıslar ve sözde kuruluşlarla temaslarına verdikleri desteğe işaret ederek bunun ittifak dayanışmasına aykırı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in de üye olmaları halinde bu dayanışma ruhuna uygun olarak söz konusu terör örgütleriyle tüm ilişkilerini sona erdirmelerini beklemenin Türkiye’nin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Johnson’a İsveç ve Finlandiya konusunda net mesaj: Türk kamuoyundaki haklı tepki göz ardı edilmemeli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Johnson’a İsveç ve Finlandiya konusunda net mesaj: Türk kamuoyundaki haklı tepki göz ardı edilmemeli
  • Erdoğan’ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde de iki ülke ilişkilerinin yanı sıra İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini belirtti. Finlandiya ile İsveç’in NATO değerlerine sahip çıkacağından ve Türkiye’nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

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