Miçotakis tek başına iktidar

Yunanistan’da dün halk yeni başbakanı belirlemek üzere halk mayıs ayından sonra ikinci kez sandık başına giderken, ilk seçimi önde bitiren Yeni Demokrasi Partisi (ND) tek başına iktidar olacak sandalye sayısını kazandı. İlk sonuçlara göre; Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, yarışı önde götürüyor. İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilerde, sandıkların yüzde 80,47 oranında açıldığı resmi olmayan sonuçlara göre Yeni Demokrasi Partisinin oy oranı yüzde 40,46 oldu. Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 17,84 oyla ikinci sırayı aldı. PASOK-KINAL ittifakı yüzde 12,1, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,56, Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,51, Zafer Partisi yüzde 3,75, Özgürlük Seyri Partisi yüze 3,13 oranında oy aldı. Seçime katılmasına Eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris’in desteğini açıkladığı Spartalılar Partisi ise yüzde 4,72 oy oranıyla meclise girdi. Mevcut sonuçlara göre, Yeni Demokrasi tek başına iktidara gelmek için gerekli 151 sandalye sayısını aştı.