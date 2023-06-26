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Miçotakis tek başına iktidar

Yunanistan'da ilk turu 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ikinci turu tamamlandı. Son dört yıldır tek başına iktidarda olan Kiryakos Miçotakis'in liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi mecliste çoğunluğu sağladı.

04:00 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İkinci turda zaferini ilan eden Miçotakis, parti merkezinde destekçileriyle buluştu.

İkinci turda zaferini ilan eden Miçotakis, parti merkezinde destekçileriyle buluştu.

Yunanistan’da dün halk yeni başbakanı belirlemek üzere halk mayıs ayından sonra ikinci kez sandık başına giderken, ilk seçimi önde bitiren Yeni Demokrasi Partisi (ND) tek başına iktidar olacak sandalye sayısını kazandı. İlk sonuçlara göre; Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, yarışı önde götürüyor. İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilerde, sandıkların yüzde 80,47 oranında açıldığı resmi olmayan sonuçlara göre Yeni Demokrasi Partisinin oy oranı yüzde 40,46 oldu. Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 17,84 oyla ikinci sırayı aldı. PASOK-KINAL ittifakı yüzde 12,1, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,56, Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,51, Zafer Partisi yüzde 3,75, Özgürlük Seyri Partisi yüze 3,13 oranında oy aldı. Seçime katılmasına Eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris’in desteğini açıkladığı Spartalılar Partisi ise yüzde 4,72 oy oranıyla meclise girdi. Mevcut sonuçlara göre, Yeni Demokrasi tek başına iktidara gelmek için gerekli 151 sandalye sayısını aştı.



#Yunanistan
#Kiryakos Miçotakis
#Siyaset
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