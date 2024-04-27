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Miçotakis'in Türkiye ziyareti öncesi kritik temas: Bakan Fidan İngiltere'de Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Londra'da Yunan mevkidaşı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi. Bakan Fidan'ın söz konusu görüşmeyi, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Ankara'ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği belirtildi.

20:38 - 27/04/2024 Cumartesi
IHA
Hakan Fidan - Giorgos Gerapetritis (Foto: Arşiv)
Hakan Fidan - Giorgos Gerapetritis (Foto: Arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin başkenti Londra'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, İngiltere'ye geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, Fidan'ın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Ankara'ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında başkent Londra'da Yunan mevkidaşı Giorgos Gerapetritis ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.



#Hakan Fidan
#Giorgos Gerapetritis
#Görüşme
#İngiltere
#Londra
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