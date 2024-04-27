Miçotakis'in Türkiye ziyareti öncesi kritik temas: Bakan Fidan İngiltere'de Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 'Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır" diyen Hakan Fidan, Gazze için Mısır ile yapılan işbirliğine dikkat çekerek "Yardımların Refah sınır kapısından ulaşması için yoğun çalışıyoruz" ifadelerini kullanırken, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise Gazze halkının aç bırakılması ve tehcir edilmesini önlemeliyiz." diyerek bölgedeki etkili ülkelerin gereken adımı atması gerektiğini söyledi.