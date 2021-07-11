Gündem Millet bunlara fırsat vermez
ANKARA

Millet bunlara fırsat vermez

Yeni Şafak’ın “CHP’den FETÖ’ye tahliye sözü” başlığı ile manşetine taşıdığı CHP’nin kamudan ihraç edilenlerin dosyalarını yeniden açma sözüne 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler tepki gösterdi. 15 Temmuz gazisi Arif Bostancı, ”Bu vatan hainlerini savunmaktan başka bir şey değildir” dedi. 15 Temmuz şehidi Özgür Gencer’in ağabeyi gazi Şenol Gencer ise milletin, bunlara fırsat vermeyeceğini söyledi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Millet bunlara fırsat vermez
Şenol Gencer

CHP’nin kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere “dosyalarını yeniden ele alma” sözü vermesine 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinden sert tepki yükseldi. 15 Temmuz şehidi Mesut Acu’nun oğlu Anıl Can Acu, “15 Temmuz’a sayılı günler kalmışken muhalefet partisinin o güne tavrı, tutumu ve 15 Temmuz darbe girişimini başlatan, yöneten, destek verenlere partinin yetkililerinden bir nevi destek, geleceğe yönelik açık vermektedir” dedi.

Anıl Can Acu
Anıl Can Acu

MENFAATLERİ DEĞERLERİN ÜZERİNDE

Acu, şöyle konuştu: “Darbe girişiminde bulunan yargılanan gerek can alan, gerek uzaklaştırılan kişilere kendi menfaatleri için malum parti yetkililerinden geleceğe yönelik bir ışık tutması, onlara destek olması hangi aklın mantığın ürünüdür demiyorum. Biliyorum ki menfaatleri onların değerlerinin üzerine çıkmıştır. Türkiye demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir. Kurucusu olduğu söylenen partinin bu değerleri kaybettiği açıkça ortadadır. Lakin biz millet olarak değerlerimizi asla kaybetmedik ve asla kaybetmeyeceğiz. Devlet ve millet meselelerini siyaset ve menfaat uğruna zedelemeyin, bu duruma alet olanlar tarihin tozlu raflarında her zaman yer almıştır ve alacaktır.”

MİLLET FIRSAT VERMEZ

15 Temmuz şehidi Özgür Gencer’in ağabeyi 15 Temmuz gazisi Şenol Gencer de tepkisini şölye dile getirdi: “Üzücü, vahim bir durum. Devlet gerekeni yapacaktır, gereken açıklamaları yapması lazım. CHP ve İYİ Parti ikili oynuyor. Meydanlara çıkanlar bizden diyorlar ama aba altından da sopa gösteriyorlar. Meral Akşener, seçimden önce ‘Yargılamalar tekrar yapılacak’ diye söylemişti. Adalet sistemi buna müsaade etmeyecektir. 251 şehit varken, 2 bin civarında gazi varken hiçbir şey olmamış gibi gösterilmesi de akıl işi değil. Keşke darbeye karışanlar idam edilseydi bugün böyle bir şey olmazdı. Böyle bir şeyin olacağını zannetmiyorum. Milletimizde, bunlara fırsat vermez.”

HAİNLERİ SAVUNMAKTAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL

Arif Bostancı
Arif Bostancı

15 Temmuz gazisi Arif Bostancı ise şunları kaydetti: “CHP milletvekilleri, 15 Temmuz gazilerinin tamamının yargılanması için imza atmıştı, Anayasa Mahkemesi’nden geri döndü. CHP, hem 15 Temmuz darbesine tiyatro, diyor hem FETÖ’cüleri işe geri alacağım, diyor hem de vatan evlatlarını da yargılayacağım, diye uğraşıyor. Allah onlara fırsat vermesin. Devlet, terör örgütü üyeliğinden iltisaklı olanları ihraç ediyor. Bunlar da diyor ki ‘Biz o teröristleri yeniden kamuya alacağız’ diyorlar. Bu vatan hainlerini savunmaktan başka bir şey değildir. FETÖ’cüler, teröristtir. CHP ayrıca HDP ile ortaklığı olan bir partidir. CHP’nin PKK ile kan kardeşliği olduğu bir durum söz konusu. CHP, teröristlerle iş birliği halinde. Atatürk’ün partisinin geldiği noktaya bakın. Atatürk, şu dönemde sağ olsaydı herhalde CHP’yi kapatır ya da bunların tamamını idam ederdi. 251 kişiyi şehit eden, 2 bin kişiyi yaralayan, bizim kurşunumuz ile bize kurşun sıkan kamudan ihraç olacak, bunlar da o kişileri tekrar kamuya yerleştirecek.”

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