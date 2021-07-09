Millet İttifakı’nda adaylık oyunları

Millet İttifakı’nda adaylık tartışması son çıkışlarla iyice kızıştı. CHP’den Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için gelen sinyaller kulisleri ısıttı. Kılıçdaroğlu’nun kurmayları vasıtasıyla verdiği mesajlarla aday olmak istediği, bu nedenle ittifak paydaşlarına gözdağında bulunduğu belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayınlarda 2023’teki cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda olumlu sinyal verse de daha sonra konu gündeme geldiğinde de böyle bir şeye daha karar verilmediğini söylüyor. Ancak, Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma ekibi kendisinin adaylığını her fırsatta dile getiriyor. Geçtiğimiz günlerde “Ortak aday çıkmazsa CHP’nin adayı hazır” değerlendirmesini yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

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Meral Akşener

ORTAKLARA MESAJ

Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından gelen adaylık mesajları siyaset kulislerini hareketlendirdi. CHP’lilerin verdiği adaylık açıklamalarıyla Millet İttifakı’nın diğer ortaklarına üstü örtülü mesaj gönderdiği belirtiliyor. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun 2023’te aday olmak istediği bu nedenle kurmaylarına adaylık mesajı verdirdiği dile getiriliyor.

Kılıçdaroğlu’nun çelişkili açıklamalarıyla da ortaklarına gözdağı verdiği ifade edilirken, ortak aday çıkarılmasını isteyen ve bir önceki seçimde cumhurbaşkanı adayı olan ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylık isteğini güçleştirmek istediği öne sürülüyor.

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