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POLİTİKA

Millet İttifakı’nda adaylık oyunları

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için verilen sinyaller kafaları iyice karıştırdı. CHP liderinin, kurmayları aracılığıyla verdiği adaylık mesajı, ittifak ortaklarına gözdağı olarak yorumlanıyor. CHP’nin bu adımlarla, ‘Ortak aday çıkaralım’ diyen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in olası adaylığına kapıyı kapatma hamlesi yaptığı belirtiliyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Millet İttifakı’nda adaylık oyunları
Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı’nda adaylık tartışması son çıkışlarla iyice kızıştı. CHP’den Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için gelen sinyaller kulisleri ısıttı. Kılıçdaroğlu’nun kurmayları vasıtasıyla verdiği mesajlarla aday olmak istediği, bu nedenle ittifak paydaşlarına gözdağında bulunduğu belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayınlarda 2023’teki cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda olumlu sinyal verse de daha sonra konu gündeme geldiğinde de böyle bir şeye daha karar verilmediğini söylüyor. Ancak, Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma ekibi kendisinin adaylığını her fırsatta dile getiriyor. Geçtiğimiz günlerde “Ortak aday çıkmazsa CHP’nin adayı hazır” değerlendirmesini yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Meral Akşener
Meral Akşener

ORTAKLARA MESAJ

Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından gelen adaylık mesajları siyaset kulislerini hareketlendirdi. CHP’lilerin verdiği adaylık açıklamalarıyla Millet İttifakı’nın diğer ortaklarına üstü örtülü mesaj gönderdiği belirtiliyor. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun 2023’te aday olmak istediği bu nedenle kurmaylarına adaylık mesajı verdirdiği dile getiriliyor.

Kılıçdaroğlu’nun çelişkili açıklamalarıyla da ortaklarına gözdağı verdiği ifade edilirken, ortak aday çıkarılmasını isteyen ve bir önceki seçimde cumhurbaşkanı adayı olan ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylık isteğini güçleştirmek istediği öne sürülüyor.

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